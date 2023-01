Startseite Es geht nichts über ein gutes Stretching Pressetext verfasst von Lagertechnik Be... am Mi, 2023-01-11 10:34. Die Stretchmaschine - Artikel des Monats Januar Die Stretchmaschine ist ein wichtiges Werkzeug in der Lagertechnik und erster Artikel des Monats im neuen Jahr bei Lagertechnik Becker. Diese halb automatische Stretchmaschine ist besonders nützlich für das Verpacken von Paletten mit Dehn- und Wickelfolien. Dabei ist das auch Palettenwickler genannte Gerät benutzerfreundlich und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die das Verpacken von Paletten erleichtern. Die praktische Auffahrrampe gehört zum Lieferumfang der Stretchmaschine. Sie stellt eine enorme Erleichterung beim Parken der Palette auf dem Drehteller dar. Um das Verpacken weiter zu vereinfachen, verfügt der Drehteller außerdem über einen Sanftanlauf sowie eine Stopp-Funktion. Der Folienschlitten ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet, um die Folie sicher zu halten, während sie um die Palette gewickelt wird. Die Stretchmaschine verfügt auch über eine Folienüberlappung an der Oberkante, die einstellbar ist, um sicherzustellen, dass die Folie fest um die Palette gewickelt wird. Es gibt 10 Programm-Speicherplätze, mit denen häufig verwendete Einstellungen gespeichert und bequem wiederholt werden können. Das All-In-One Bedienfeld ermöglicht es dem Benutzer zudem, alle Funktionen der Maschine bequem von einem Ort aus zu steuern. 5 Grundmodi mit Deckblattfunktion ermöglichen es dem Benutzer, das Verpacken mit der Palettenwickelmaschine anzupassen und zu optimieren. Die Steuerung kann automatisch oder manuell erfolgen, je nach Bedarf des Benutzers. Die Palettenhöhe wird mittels einer Fotozelle erfasst, um sicherzustellen, dass die gesamte Ladung eingewickelt wird.

Insgesamt ist die Stretchmaschine ein nützliches Werkzeug für das Verpacken von Paletten mit Dehn- und Wickelfolien. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, die ein schnelles, unkompliziertes Verpacken ermöglichen und ist eine wertvolle Ergänzung für jedes Lager. Hier geht es direkt zur Stretchmaschine: https://lb-reg.al/5qxjn Weitere Versand Produkte Besuchen Sie den Lagertechnik Becker Online-Shop, wo ein umfangreiches Sortiment auf Sie wartet. Dort finden Sie alles rund um Transport, Verpackung und Versand, wie Hubwagen, Stapler, Umreifungsgeräte, Schrumpfpistolen und vieles mehr. Lagertechnik Becker freut sich auf Ihren Besuch! https://lb-reg.al/bezca Anhang Größe Stretchmaschine_Arikel-des-Monats-Januar.jpg 622 KB Über Lagertechnik Becker GmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten