Startseite Luxus Möbel mit Eyecatcher Garantie - Die Referenzliste ist groß bei Möbeldesigner Marvin Schertl Pressetext verfasst von vipnews am Mi, 2023-01-04 00:39. Ob Roberto Cavalli, Gucci Stores, Radisson, Paris Hilton oder Samantha Fox, die Referenzliste von Casa Padrino unter der Führung von Möbeldesigner Marvin Schertl, ist groß, umfangreich und weltumspannend. Dabei steht die Marke Casa Padrino für puren Luxus mit einer ganzen Prise an Extravaganz. Designer Marvin Schertl fühlt sich am liebsten wohl an der Cote d´Azur, vorwiegend Cannes, Antibes und Monaco.

Hier finden sich wohlhabende Kunden, die genau den Luxus suchen die der Möbeldesigner bieten kann.

Prachtvolle Esstische, oft meterlang und mit Blattgold veredelt, sowie edle Kommoden, Schlafzimmer und Wohnzimmermöbel in prunkvollen, königlichen Barockdesigns verzaubern die Kundschaft an der französischen Küste. Schertl liefert aber auch nach Dubai, den USA, Kanada oder Australien. Geld spielt hier weniger eine Rolle, aber erstklassiche Qualität und vor allem Stil.

"Die Menschen lieben Luxus und Einzigartiges!" Genau das möchte ich meinen Kunden geben in allen Facetten!" so Schertl im Interview mit VIP News. Mehr kreative Einzigartigekeiten findet man unter https://www.casa-padrino.de