Startseite Zwischen Gestern und Heute - 1200 Jahre Gunzenhausen. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-01-02 17:35. Stadtjubiläum Gunzenhausen im Jahr 2023 2023 möchte Papierfresserchens MTM-Verlag gerne in Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum "1200 Jahre Gunzenhausen" die Gelegenheit nutzen und einen Schreib- und Malwettbewerb im Rahmen eines Anthologieprojekts ausschreiben. Das Thema dazu lautet: Zwischen Gestern und Heute - 1200 Jahre Gunzenhausen. Der Verlag möchte Kinder und Jugendliche, gerne aber auch Seniorinnen und Senioren und andere Interessierte, dazu anregen, sich bei einem Gang durch ihre Stadt aktiv mit der Geschichte ihrer Stadt auseinanderzusetzen und einen Dialog der Generationen über dieses Buchprojekt zu initiieren. Woran denken sie, wenn sie hören, dass Gunzenhausen bereits auf eine 1200-jährige Geschichte zurückblicken kann? Welche Geschichten, Sagen, Erzählungen oder Erinnerungen von und über Gunzenhausen sind ihnen durch Eltern und Großeltern, durch Schule oder Kindergarten bekannt? Was ist ihnen aus Berichten über die Historie in Erinnerung geblieben? Was macht heute den Reiz Gunzenhausens aus? Die interessantesten Beiträge der Autor*Innen werden ausgewählt und in einem Buch veröffentlicht, das im Frühsommer 2023 im Buchhandel erscheinen wird. Einsendeschluss für alle Text- und Bildbeiträge ist der 30. April 2023. Ausführliche Informationen zum Projekt unter www.papierfresserchen.de/gunzenhausen Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Papierfresserchens MTM-Verlag

