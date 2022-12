Startseite Quinta wird offizieller Distributor von Oclean Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-12-30 12:42. Jena, 30. Dezember 2022 - Der Spezialdistributor Quinta GmbH und der Hersteller Oclean vereinbaren ab sofort die Distribution im deutschsprachigen Raum. Mit Quinta erweitert der in China sesshafte Hersteller den Vertrieb in den deutschen Markt. Oclean ist ein preisgekrönter Hersteller von Schallzahnbürsten und Zubehör. Mit über 300+ angemeldeten Patenten ist Oclean ein Technologieführer in diesem Segment. Zwischen 2016 und 2021 ist Oclean sogar weltweit die Nr. 1 bei der Patentanmeldung im Bereich elektrische Zahnbürsten. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Modelle für bekannte Marken mitentwickelt und produziert. Mit Oclean wird nun unter der Eigenmarke ein attraktives Sortiment für den Endkunden vorgestellt. Dabei werden alle Zielgruppen individuell angesprochen. Die Serien Find und Endurance im Preiseinstiegssegment sprechen bei UVPs von 19,99 bis 39,99 Euro junge und preissensitive Nutzer an. Die Modellreihen Air und X im Preisbereich 49,99 bis 119 Euro wiederum decken alles ab, was anspruchsvolle Nutzer benötigen. Die X-Serie umfasst dabei die ersten smarten Zahnbürsten im Markt. Die Digitalisierung und Sichtbarkeit der Zahnpflege ist für Oclean Maßstab für die Weiterentwicklung des Sortiments. "Zahnbürsten sind ein altes und sehr erwachsenes Marktsegment. Wir haben uns nach ausgiebiger Evaluation dennoch entschieden, diesen Markt zu betreten. Der Grund ist ganz klar: Oclean. Die Technologieführerschaft ist so stark in den Produkten zu sehen, dass es uns und unsere Partner überzeugt hat. Die Technik, die Haptik, die Verpackung, das Design, die Eleganz der Bürsten und des Zubehörs werden viele Nutzer im Markt zu schätzen wissen", sagt Matthias Pohl, Sales Director bei der Quinta GmbH. Das Oclean Sortiment bestehend aus den verschiedenen Ultraschall-Zahnbürsten-Serien, Mundduschen, UV-Reinigern und Zubehör wird ab Janaur 2023 vom Fachhandel direkt über Quinta oder bereits bei ausgewählten etailern zu beziehen sein. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Quinta GmbH

