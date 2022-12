Startseite www.optoteam.at - OPTOTEAM Präzisionsinstrumente Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-12-28 19:12. optoteam.at - Mikroskopie, optische Messtechnik und Kriminaltechnik Mikroskope sind ein wichtiges Werkzeug in der Forensik, Messtechnik und Kriminaltechnik . Mithilfe von Mikroskopen können kleine Details von Spuren und Beweismaterial untersucht werden, die für die Aufklärung von Straftaten von Relevanz sein können. Dazu gehören beispielsweise Haare, Fasern und Schmutzpartikel, die sich an Tatorten oder an den Kleidungen von Verdächtigen befinden können. In der Forensik werden bpsw. Mikroskope verwendet, um die Struktur von Schusswaffenmunition oder die Einzigartigkeit von Fingerabdrücken genau zu untersuchen. Auch bei der Untersuchung von Drogenproben spielen Mikroskope eine Rolle. Mikroskope gibt es in unterschiedlichen Ausführungsvarianten, die sich je nach Anwendungsbereich unterscheiden. So gibt es z.B. Licht- und Elektronenmikroskope , die auf unterschiedliche Weise das zu untersuchende Material beleuchten. Auch in der Kriminaltechnik werden unterschiedliche Mikroskope eingesetzt, je nachdem, welche Art von Material untersucht werden soll. Insgesamt gesehen, sind Mikroskope unverzichtbare Werkzeuge, die u.a. auch zur Aufklärung von möglichen Straftaten herangezogen werden. Sie ermöglichen es, kleine Details von Spuren und Beweismaterial zu analysieren und somit wichtige Hinweise zu liefern. Als hochsensible Präzisionsinstrumente müssen Mikroskope immer auch entsprechend gewartet und serviciert werden . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OPTOTEAM

