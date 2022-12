Startseite Spielturm Angebot gilt auch im neuen Jahr! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-12-26 14:08. Bei ISIDOR in Brandenburg sorgte man mit einer besonderen Aktion für Aufsehen: Spieltürme können jetzt gekauft werden und bleiben bis zur Lieferung im März eingelagert. Die Aktion wurde verlängert. Den Spielturm der Wahl jetzt gleich kaufen und sich keine Sorgen um die Lagerung machen - das klingt nach einem Angebot? Ist es auch! Spielturm Hersteller ISIDOR aus Brandenburg hat mit dieser Aktion viele neue Fans gewonnen und aufgrund des großen Interesses daran nun verlängert. Das ganz Besondere: Bezahlt wird selbstverständlich der jetzt gültige Preis, für die Lagerung fallen keine Kosten an. In Anbetracht der unruhigen wirtschaftlichen Situation mit immer wieder sprunghaft steigenden Rohstoffpreisen ist es eine gute Entscheidung, Käufe jetzt zu tätigen. Im Falle eines Spielturms erhält man nach dem Kauf die auf Paletten verpackten Einzelteile, diese sollten unbedingt aus dem Kunststoff genommen und fachmännisch gelagert werden, bevor man im Frühling mit dem Aufbau beginnt. Alles eine Frage der Organisation und des Platzes - und beides bietet ISIDOR an. In den weiträumigen Lagerhallen des Unternehmens wird das Holz fachgerecht und trocken gelagert, bis es dann zwischen 1. Und 15. März verpackt und verschickt wird. Der Spielturm erreicht seine neuen Besitzer dann passend zum Frühlingsbeginn und dann kann es losgehen! Zuerst wird das Grundgerüst zusammengebaut und dann damit die Positionen für das Punktfundament bestimmt. Nach dem Gießen des Punktfundamentes steht die Grundkonstruktion sicher und der Spielturm kann fertig aufgebaut werden - mit allem erdenklichen Zubehör. ISIDOR wünscht einen wunderbaren Jahreswechsel und ein tolles, neues Spielturm Jahr: spielturm.isidor.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Isidor Verwaltungs GmbH

email : info@isidor.eu Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung. Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie. Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden. Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

