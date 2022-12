Startseite Schrottabholung in Ratingen: Wir bieten einen Premium-Service Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Di, 2022-12-20 23:52. Eine Schrottabholung ist der beste und einfachste Weg angestauten Schrott loszuwerden, ohne dabei Kosten in Kauf nehmen zu müssen oder eine persönliche und eigene Schrottentsorgung unter großem Aufwand zu betreiben. Wir als Experten in Sachen Schrottabholung in Ratingen helfen Ihnen gerne und lassen Sie von unserer langjährigen Erfahrung, die wir im Umgang mit Schrott gesammelt haben, profitieren! Egal ob Ihr Schrott privat oder gewerblich anfällt, eine Demontage notwendig macht oder bereits stark zerkleinert ist, nahezu alles an Schrott kommt für unsere Schrottabholung im Raum Ratingen in Frage. https://schrottabholung.org/schrottabholung-ratingen/ Wir dienen als Bindeglied zwischen Ihnen und einer sauberen Schrottentsorgung, indem wir als mobile Schrotthändler nach Abholung Ihres Schrotts dafür sorgen, dass die verschiedenen Gegenstände und Schrottsorten einem gewissenhaften Recycling unterzogen werden. Neben einer etwaigen Demontage kümmern wir uns bei einer Schrottabholung auch um das Verladen oder im Fall von KFZ-Schrott das Ausschlachten. Schrottensorgung stellt einen wichtigen Bestandteil des Umweltschutzes dar, denn außer wiederverwertbaren Wertstoffen, wie Edelmetallen, Bunt- und Altmetallen, können einige Schrottarten auch giftig sein und eine Belastung für die Natur darstellen.

Deshalb ist uns die Schrottentsorgung nicht nur wegen der Wiederverwertbarkeit ein Anliegen, sondern auch auf Grund dieser Schwermetalle, die nachhaltiges Recycling nötig machen. Auf Wunsch erhalten Sie von uns daher einen Nachweis über die richtige Entsorgung der im Rahmen der Schrottabholung recycelten Metalle. Welche Metalle kommen für unsere Schrottabholung in Frage ? Generell kommen im Rahmen unserer Schrottabholung in Ratingen so gut wie alle Arten von Schrott in Frage. Eine Ausnahme bildet jedoch der Haushaltsschrott in Form von Kühlschränken und Fernsehgeräten, da diese in die Kategorie des Sondermülls fallen und daher einer gesonderten Entsorgung bedürfen. Besonders interessant für eine Abholung sind - Edelmetalle (die in kleinen Mengen in Elektroschrott vorkommen) - Buntmetalle (wie zum Beispiel Kupferkabel oder Zink-Legierung) - Altmetalle allgemein Darüber hinaus nehmen wir jedoch auch den angesprochenen KFZ-Schrott oder durchmischten, unspezifischen Mischschrott gerne mit. Sollten Sie eine Schrottabholung im Raum Ratingen in Anspruch nehmen wollen, sich jedoch unsicher sein, ob Ihr Schrott für unsere Abholung in Frage kommt, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir finden eine Lösung!

