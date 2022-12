Startseite Kostenfreies Webinar: Vorstellung der neuen Testwell CTC++ Version Pressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Di, 2022-12-20 10:32. Testwell CTC++ ist das führende Code-Coverage-Tool zur Messung der Testabdeckung auf dem Host und auf allen (selbst kleinsten) embedded Targets. Das Tool kann in sicherheitskritischen Projekten genutzt werden, die beispielsweise nach DO-178C, ISO 26262, IEC 60880, IEC 61508 oder EN 50128 zertifiziert werden müssen.

Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Webinar am 11.01.2023 um 10:00 Uhr MEZ an und erfahren Sie mehr zu folgenden Themen: Die neue Version 10.0.0 von Testwell CTC++ legt einen Schwerpunkt auf die Report-Erzeugung: Ein neues Reporting-Tool, ctcreport, ist verantwortlich für die vorlagenbasierte Erzeugung des HTML-Berichts. In diesem Webinar stellen wir für alle, die Testwell CTC++ anwenden oder evaluieren, diese und weitere Neuerungen der Version 10 vor: - Aufbau und Funktionen des neuen HTML-Berichts,

- Verbesserungen für die Header-Darstellung,

- Umgang mit bedingt kompiliertem Code,

- ctclaunch für Linux für die Build-Integration. Anmeldung unter folgendem Link: https://www.verifysoft.com/de_Testwellctc_new-release_webinar.html