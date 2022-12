Startseite 1-Tages-Kompakt-Seminar am 25. April 2023: Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS Pressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Mo, 2022-12-19 12:42. Sie wollen Ihre zukünftigen Projekte basierend auf einem Echtzeitbetriebssystem (Real Time Operating System - RTOS) deutlich effizienter und stabiler umsetzen?

Bei Ihnen steht ein Refactoring von Bare-Metal-Architekturen an?

Neue Mitarbeiter sollen zügig geschult werden? Buchen Sie jetzt unser Kompaktseminar am 25. April 2023 "Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS" und erhalten Sie die notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse durch unseren Experten Professor Dr.-Ing. Daniel Fischer. Integrierte praktische Übungen in C mit FreeRTOS und einem STM32F429I-DISC1 Evaluationsboard vertiefen die Lehrinhalte und können später einfach in eigenen Projekten wiederverwendet werden. Die Teilnehmer erhalten ein STM32F429I-DISC1 Evaluationsboard und eine Virtuelle Maschine (VM) mit allen notwendigen Tools sowie den angelegten Projekten für die Übungen. Melden Sie sich jetzt an unter: https://www.verifysoft.com/de_seminar_free_RTOS.html Zielgruppe: Software-Entwickler, Software-Architekten, Embedded Projektleiter