Wachstuchtischdecken für Weihnachten - Kombination aus stilvollem Design und beständigen Werkstoffen

Wachstuch Tischdecken eignen sich perfekt als dekoratives Element für festliche Tafelrunden in der Weihnachtszeit.

Der Fokus der feierlichen Weihnachtszeit liegt ganz auf der dekorativen Gestaltung. Mit liebevollen Accessoires, wie Kerzen, Tannengirlanden, dem Weihnachtsbaum, einem Rentier, oder Kugeln, wird jede Räumlichkeit zu einem stimmungsvollen Symbol der Weihnacht. Dazu gehört natürlich auch die richtige Tischwäsche, denn sie sorgt dafür, dass sich die festliche Tafel perfekt in das Motto eingliedert, akzentuiert den Weihnachtsschmuck durch stilvolle Motive und weckt bei den Gästen während des Festessens weihnachtliche Assoziationen. Damit die Tischdecke allerdings keine unschönen Flecken erhält und schon nach kurzer Zeit nicht mehr benutzbar ist, sollte sie nicht nur mit einer erstklassigen Optik, sondern auch mit robusten Materialien punkten. Ein Leitgedanke, auf dem das Konzept von "Kevkus" beruht. Darum präsentiert Ihnen unser Onlineshop ein bunt sortiertes Repertoire an Wachstuchtischdecken, die weihnachtlichen Glanz mit Langlebigkeit vereinen.

Variationsreiches Sortiment für Weihnachts-Tischdecken mit Charakter

Für ein gemütliches Ambiente, das dem Geist der Weihnacht gerecht wird, benötigt die Tischwäsche einen gestalterischen Mehrwert, der sich der restlichen Deko anpasst und Ihrem eigenen Geschmack entspricht. Dies ist nämlich der Schlüssel zu einer harmonischen Raum-Atmosphäre und bringt Weihnachten auf individuelle Art zur Geltung.

Aus diesem Grund können passionierte Weihnachtsliebhaber in unserem Waren-Potpourri eine Vielzahl an Produkten mit den unterschiedlichsten Motiven kaufen. Wünschen Sie sich beispielsweise ein Wachstuchmodell, das eher klassisch erscheint und alte Traditionen neu interpretiert, offerieren wir Ihnen Weihnachtstischdecken in warmen Farben, wie Rot oder Grün. Mit filigranen Mustern, darunter Schneeflocken, verleihen sie jedem prunkvoll gedeckten Tisch ein edles Flair. Währenddessen werden extravagante Varianten mit Motiven, wie einem Weihnachtsbaum oder dem Nikolaus, zu einem Blickfang der modernen Speisetafel.

Auch die jüngsten Weihnachts-Liebhaber erwartet bei wachstuchshop24.de die ideale Wachstuchtischdecke, deren Aufdruck die Wartezeit bis zu dem Fest auf fröhliche Weise vertreibt. Hierbei könnte ein Modell mit Rentier ebenso für leuchtende Kinderaugen sorgen wie Wachstücher mit einem Schneemann oder dem Christkind. Sie eignen sich zugleich als Dekorations-Element auf den Tischen im Kinderzimmer, wo sie die Kinder tagtäglich während des Spielens betrachten können.

Selbstverständlich muss die schmuckvolle Tischwäsche aber nicht ausschließlich den Heilig Abend und die darauffolgenden Feiertage zieren. Schon der Advent und die Vorweihnachtszeit werden durch die facettenreichen Wachstuchausführungen zu einem visuellen Höhepunkt. Unsere Tischdecken sind jedoch mehr als ein zierender Gebrauchsgegenstand, denn sie bestechen auch durch ihre herausragenden Eigenschaften.

Symbiose aus Qualität und Varietät als Basis für formvollendete Tischwäsche

Eine exzellente Tischdecke zeichnet sich durch mehrere Vorzüge aus. Deshalb wird unser Wachstuchverkauf auch von handwerklicher Präzisionsarbeit sowie einer überwiegend in Deutschland gefertigten Auswahl geprägt und basiert auf hochwertigen Materialien.

Neben einer Vorderseite mit widerstandsfähigem PVC entsteht die Rückseite immer aus bestem Baumwollvlies. Jenes ist schadstoffgeprüft und dadurch frei von ungesunden Zusätzen. Außerdem bieten wir Wachstuch in verschiedenen Größen an, damit Sie Artikel kaufen, die genau zu Ihren Tischmaßen passen. Immerhin werden die Tischdecken in unserem Handel in Thüringen eigenhändig konfektioniert.

Falls Sie demnach das Wachstuch eckig brauchen, liefern wir Ihnen ein entsprechendes Modell. Insofern das Wachstuch oval sein soll oder Sie darauf angewiesen sind, dass das Wachstuch rund ausfällt, können wir Ihnen aber ebenfalls weiterhelfen. Selbst Übergrößen wären für uns lieferbar, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und uns Ihr Wunschmaß nennen.

In Ergänzung dazu dürfen Sie sich über hilfreiche Pflegetipps freuen, durch die Ihr Wachstuch für lange Zeit seine Farbintensität und Beschaffenheit behält. Gerne sind wir bereit, Ihnen die ausgewählte Tischdeckenvariante mittels eines formschönen Bortenbands oder eines kreativen Paspelschrägbands zu veredeln. Das fördert die Raffinesse des Artikels und setzt dem glanzvollen Zauber an Weihnachten die Krone auf. Somit werden Ihnen jegliche Möglichkeiten geebnet, die Tischwäsche zu bestellen, die Ihren Anforderungen entspricht, und zwar für den privaten und beruflichen Gebrauch.

Weihnachtlicher Tischschmuck für sämtliche Gelegenheiten

Eine Wachstuchtischdecke schmückt private Wohnarrangements am Advent sowie in der Weihnachtszeit mit fantasievollen Darstellungen und robuster Oberflächenbeschaffenheit. Dadurch können die Kleinen beruhigt ihren heißen Kakao am Tisch genießen oder die Gäste den besinnlichen Abend mit einem Glas Wein ausklingen lassen, denn falls es zu einem ungewollten Malheur käme, sind die Tischdecken mühelos abwaschbar.

Daraus resultieren breit gefächerte Einsatzbereiche für ein derartiges Tischwäsche-Modell. Demzufolge wecken Gastronomie-Betreiber auf unangestrengte Weise das feierliche Gefühl der Weihnacht bei ihren Gästen, wenn das Wachstuch eckig die Tische mit weihnachtlichen Szenerien, wie einem Christkind, umhüllt.

Für den Fall, dass das Wachstuch oval bestellt wird, könnte es ebenfalls auf Konferenztischen die Tagungen im Advent dem baldigen Fest entsprechend verschönern. Auch Stehtische, für die das Wachstuch rund sein muss, symbolisieren X-Mas in Form von dezenten Mustern mit einem Nikolaus und läuten auf formellen Veranstaltungen genauso die Weihnachtszeit ein wie bei Firmen-Weihnachtsfeiern oder geschäftlichen Meetings.

Älteren Menschen bringen sie dagegen in Seniorenheimen die Magie der Weihnacht mithilfe von dezenten Schneeflocken oder einem traditionellen Weihnachtsbaum näher.

In diesem Zusammenhang lassen sich die Tischdeckenausführungen auch in größerer Stückzahl ordern. Des Weiteren wären sie ein nützliches Geschenk, das Freunden oder Verwandten die Angst vor Verschmutzungen auf Stofftischtüchern nimmt und deren Tafel trotzdem feierlich abrundet. Komplettiert wird der Wachstuchverkauf daraufhin noch durch unsere zuvorkommenden Konditionen.

So machen Sie mit einer Tischdecke aus Wachstuch die Festtafel an Weihnachten zum Zentrum der ästhetischen Verzierung und verleihen dem Raum eine feierliche Note, die auch bei unabsichtlichen Missgeschicken ihr weihnachtliches Charisma behält.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

wachstuchshop24.de

Herr Kevin Nitzsche

Berliner Allee 200-204

13088 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-28614340

web ..: https://wachstuchshop24.de

email : info@wachstuchshop24.de

wachstuchshop24 - Onlineshop für Wachstuch Tischdecken, Tischfolien, Tischschoner und textile Baumwoll Tischdecken - in PREMIUM Qualität aus Berliner Manufaktur | 030-28614340 | sofort lieferbar - über 1000 Dessins - Größen in eckig rund oder oval frei wählbar mit Paspelbandeinfassung oder Borteband - Wachstuch kaufen

