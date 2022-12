Startseite Weihnachtsdeko: Die coolsten Tipps aus dem Schildershop Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-29 14:48. Energie sparen ist angesagt und viele Menschen fragen sich, ob Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr eine gute Idee ist. Wir haben coole Tipps für Deko ohne Strom gesammelt. Wer hätte das gedacht, dass man tatsächlich irgendwann darüber nachdenken wird, ob man die stromversorgte Weihnachtsdeko einsetzen soll? Im Zuge der Energiekrise ist das aber nun Thema geworden. Was tun? Wir haben weihnachtliche Dekotipps ohne Strom zusammengestellt: • Lichterketten mit Solar. Groß im Kommen sind die Lichterketten mit Solar. Die kleinen Solarpaneele sollten an einer sonnigen Stelle im Garten oder auf der Terrasse angebracht werden und sorgen für einige Stunden Weihnachtsstimmung, sobald es dunkel wird. Wer in sehr nebligen Gegenden wohnt, könnte etwas enttäuscht sein, denn die Paneele benötigen direktes Sonnenlicht, um gut aufgeladen zu werden.

• Laternen mit Kerzen. Diese romantische Beleuchtung schafft Weihnachtsfeeling pur. Am besten mehrere Laternen aufstellen, mit verschiedenen Kerzen. Das sieht hübsch aus und bringt Licht ins winterliche Dunkel.

• Türschilder, Büroschilder und Hotelschilder können entweder mit Solar-Lichterketten hervorgehoben werden oder ganz klassisch mit Tannenzweigen und roten Bändern geschmückt werden. Das schafft schon beim Eingang oder nach Hause kommen die ganz besondere Weihnachtsstimmung.

• Kerzen im Fenster. Eine wunderbare Idee sind Teelichter in entsprechenden Gefäßen oder Lampen. Unbedingt vorsichtig sein, wenn man Vorhänge hat! Mit einigen wenigen Handgriffen sieht es um Haus und Garten sofort weihnachtlich aus - und das ganz ohne Strom!

