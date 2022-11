Startseite Wassertanks für den Garten - jetzt kaufen? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-29 12:58. Gartenfreunde und -freundinnen wissen: Jetzt muss längst eingewintert sein. Warum es sich lohnt, jetzt dennoch an den Garten zu denken, haben wir beim Profi nachgefragt. November und Dezember sind die stillsten Jahre im Hobbygarten. Jetzt ist alles eingewintert, die Beete sind geschützt vor Schnee und Eis und das Werkzeug säuberlich gereinigt und verstaut. Während man noch die letzte Ernte verarbeitet, Kürbis einkocht oder Obst professionell lagert, bahnt sich die große Gartenpause an. Für den Hobbygärtner geht es dann im Jänner weiter, mit Samen Bestellungen und Vorbereitungen. Ab Ende Februar werden dann bereits die ersten Pflanzen gezogen. Muss man also bis zum Jahreswechsel gar nicht mehr an den Garten denken? Nein, weiß man beim Experten für Wassertanks . Denn jetzt ist die ideale Zeit, um festzustellen, was an Equipment für den Garten noch fehlt. Vor allem, wenn es um die Wasserversorgung im eigenen Garten geht, darf man früh genug überlegen, was für das kommende Jahr geplant ist. Denn im Frühling, wenn die nächtlichen Fröste sich langsam erledigen, regnet es in unseren Breiten oft reichlich und dieses Wasser kann man ideal für den trockenen Sommer bunkern. Egal, ob man sich dann für einen oberirdischen Regenwassertank oder einen unterirdisch verbauten Tank entscheidet: Beides ist sowohl für Betriebe und für die Landwirtschaft als auch für den Privatgarten geeignet. Die Entscheidung für eine oberirdische oder eine unterirdische Variante hat ganz einfach mit dem Platz und dem Aufwand zu tun. Ein Vorteil eines unterirdisch verbauten Wassertanks ist zum Beispiel, dass man diesen vor dem Winter nicht entleeren muss, da er frostsicher unter der Erde liegt. Das klingt nach guten Möglichkeiten? Finden wir auch! Am besten einfach im Shop vorbeischauen, jetzt schon schmökern und noch vor dem Jahreswechsel bestellen: wassertank.de. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zieglmeier Tankstellen GmbH

email : verkauf@zieglmeier.de Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an. Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start! Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten. Pressekontakt: Zieglmeier Tankstellen GmbH

