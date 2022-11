Startseite Industrielle Bauteilreinigung boomt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-28 17:01. Einer der Wirtschaftszweige, die im Moment so richtig boomen, ist die industrielle Bauteilreinigung. Grund dafür ist unter anderem die E-Mobil-Industrie. Was man angesichts eines herkömmlichen Benzin- oder Dieselmotors kaum glauben mag, ist, mit welchen Anforderungen für technische Sauberkeit die Erzeugung von Elektromobilen verbunden ist. Die Bedingungen, die notwendig sind, um die Einzelteile, die im Bereich der E-Mobilität notwendig sind, für die Bearbeitung vorzubereiten, sind eine Herausforderung. Das ist auch einer der Gründe, warum die industrielle Bauteilreinigung im Moment einen Boom erlebt. In Sachen E-Mobilität sind hohe Anforderungen an die Werkstücksauberkeit gefordert. Hersteller von Systemen und Bauteilen in diesem Bereich suchen neue Lösungen und Technologien zur trockenen, industriellen Bauteilreinigung ihrer Produkte. Die Anforderungen an die technische Sauberkeit steigen mit der Komplexität der Bauteile und dies stellt die herkömmlichen Technologien in der industriellen Bauteilreinigung auf die Probe. Neue, innovative und sehr genau arbeitende Systeme sind gefragt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Bei C-SYS | Cleaning Systems weiß man um diese Herausforderungen und entwickelt entsprechende Lösungen - nicht nur für die Automobilbranche. Abreinigen mit Überdruck, ionisierte Reinigung, Aktivieren mit Kaltplasma und Laserreinigung sind nur einige Beispiele, wie präzise Teilereinigung funktionieren kann. C-SYS | Cleaning Systems entwickelt ständig neue Lösungen und individuelle Anpassungen - ganz nach Bedarf. Am besten einfach vorbeischauen: www.cleaning-sys.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SEMA Komponenten GmbH

Herr Adolf Schacherleitner

Hessenberg 1

4801 Traunkirchen

Österreich

fax ..: +43.7617.3305

web ..: https://www.cleaning-sys.com

Reinigungstechnologien sowie Reinigungssysteme für Automotive und Produktionslinien Reinigung, Temperierung, Konservierung, Trocknen und Entgraten von Werkstücken Hersteller von Systemen und Bauteilen im Zukunftsfeld der Elektro-Mobilität suchen neue Lösungen und Technologien zur Teilereinigung ihrer Produkte.­ Als C-SYS - Cleaning Systems bieten wir hochmoderne, innovative Systeme für nahezu jeden Anwendungsfall, basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung!

SEMA Komponenten GmbH

Hessenberg 1

4801 Traunkirchen

https://www.cleaning-sys.com

