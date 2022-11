Die GenoHotels sind unter den besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet

Bei der Wahl 2022 der besten Tagungshotels in Deutschland sind die Häuser in Baunatal, Forsbach & Karlsruhe in den Kategorien "Seminare, Konferenz und Kreativprozesse" unter die TOP 10 gewählt worden.

Wählbar waren bei dieser zum 21. Mal ausgerichteten Wahl die im Verbund "TOP 250 Germany" aufgenommenen exakt 250 Häuser aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese Kooperation ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland. Zu dieser bereits streng selektierten Auswahl gehören die GenoHotels seit über 7 Jahren als drei der wenigen Häuser in den jeweiligen Regionen Nordhessen, Köln/Bonn und Mittlerer Oberrhein. Rund 22.000 Tagungsplaner Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler waren aufgerufen, ihre Favoriten unter den "Besten Tagungshotels in Deutschland" zu bestimmen. Insgesamt knapp über 7.500 Stimmen wurden in insgesamt 5 Kategorien verteilt.

Nunmehr konnten Markus Maier und Dirk-James Annas, Geschäftsführer der Hotels in Baunatal und Forsbach sowie Volker Fink, Abteilungsleiter Hotel/Verwaltung Karlsruhe im Rahmen der feierlichen Preisverleihung vor rund 100 Gästen in Hagen die Auszeichnungen entgegennehmen. "Für uns in der noch "jungen" Hotelkooperation ist das ein großer Erfolg und zeigt die Qualität der jeweils einzelnen Hotels. Wir danken besonders unseren jeweiligen Teams, die es in dieser Multi-Krisen-Situation täglich schaffen, unseren Gästen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern".

In der Kategorie Seminare wurden das Hotel in Baunatal auf Platz 20, das Hotel in Forsbach auf Platz 19 und das Hotel in Karlsruhe auf Platz 11 gewählt. In der Kategorie Konferenz konnte das Hotel in Forsbach Platz 10 und das Hotel in Karlsruhe Platz 6 erreichen. In der Kategorie der Kreativprozesse wurde das Hotel in Baunatal auf Platz 4 gewählt.

Die Hotels sind gemeinsam mit über 490 komfortablen Zimmern sowie über 80 kreativen Tagungsräumen und den Möglichkeiten für Tagungen/ Events/ Seminare/ Firmenfeierlichkeiten, auch besonders für den Tagungs- und Businessmarkt ausgerichtet.

Einen Überblick über die im Verbund "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" zusammengeschlossenen Häuser findet man im Internet unter www.top250tagungshotels.de . Gerade auch Kunden dieser Häuser haben neben der hohen Qualität, die sie erwartet, andere besondere Vorteile. So kann man z.B. zu Veranstaltungen in diese Häuser besonders günstig mit der Deutschen Bahn anreisen oder aktuelle Beurteilungen anderer Tagungsplaner, Trainer beziehungsweise Tagungsteilnehmer einsehen.

