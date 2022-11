Startseite Meerwasseraquarium: Entspannung auf karibisch Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-23 16:34. Aquarianer wissen es: Fische beobachten entspannt und macht die Seele froh. Am beliebtesten sind Meerwasseraquarien, obwohl viele Fans sich das nicht zutrauen. Wir haben nachgefragt, warum. Es scheint der Traum eines jeden passionierten Aquarianer zu sein: Ein Meerwasseraquarium mit einem bunten Riff, in dem sich verschiedenste Fischschwärme in bunten Farben bewegen. Der Prozentsatz an gescheiterten Versuchen in Sachen Meerwasseraquarium scheint aber hoch zu sein. Warum, das haben wir beim Experten für Aquaristik nachgefragt. Bei Aqua Planet kann man Meerwasserfische genauso kaufen wie all das Zubehör, das man benötigt, um sich diesen Traum zu erfüllen. "Die Berichte über gescheiterte Versuche in Sachen Meerwasseraquarium kennen wir", berichten die Experten, "und sie gehen zu einem großen Teil auf eine Zeit zurück, in der das notwendige Equipment nicht ganz einfach zu bekommen war. Mittlerweile hat sich auf diesem Sektor viel getan und man kann ganz einfach alles bestellen, was man braucht, zum Beispiel in unserem Online-Shop". Und was sind nun die Unterschiede zwischen Süßwasser- und Meerwasseraquarium? Es beginnt mit der so genannten "Einlaufphase", also der Zeit, bis die ersten Fische ins Aquarium einziehen können. Diese kann bei Meerwasseraquarien mehrere Wochen dauern und das sollte auch eingehalten werden. Ein großer Unterschied besteht in der Filtertechnik und hier kann man sich beim Experten ausführlich beraten lassen. Vor allem Korallen benötigen zum Beispiel eine ausreichende Menge an Nährstoffen, die nicht durch eine falsche Filteranlage abhandenkommen sollten. Der wohl wichtigste Part sind dann die Gesellschaften der Tiere. Nicht alle Fische vertragen die Gesellschaft aller Fische und hier gilt es, weise zu entscheiden, welche Tiere man zusammen in sein Aquarium holt. Auch dazu wissen die Experten von Aqua Planet zu helfen, einfach am besten gleich vorbeischauen: www.aqua-planet.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aqua Planet

In unserem Aquaristik Shop stehen höchste Qualität und persönliche Beratung an erster Stelle. Seit über 20 Jahren unterstützt unser erfahrenes Team mit Expertise bei allen Fragen rund ums Aquarium. Wir bieten eine riesige Auswahl an Tieren, Pflanzen und Zubehör, sowohl für Aquaristik Anfänger wie auch treue Fans. Im Aquarium Shop finden Sie alles, was das Aquaristik Herz begehrt!

