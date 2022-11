Startseite Entspannen auf skandinavisch Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-23 15:26. Die skandinavische Saunakultur boomt in Deutschland seit vielen Jahren. Nun greift auch die Begeisterung für Badefässer um sich. Was war der Toptrend im Winter 2021/22? Richtig! Eisbaden! Die von "Iceman" Wim Hof gesellschaftsfähig gemachte Technik des Eisbadens erlebte im vergangenen Jahr einen extremen Zustrom. Kein Wunder, verspricht doch das Baden im eiskalten Wasser mehr Abwehrkräfte und eine Stärkung des Immunsystems. Beides ist mehr als gewünscht in Zeiten von Covid mit all seinen Varianten. Doch was tun, wenn man nicht in der glücklichen Lage ist, neben einem See oder Bach zu wohnen? Eine Möglichkeit ist, sich ins Auto zu setzen und zum nächsten Gewässer zu fahren, was im Winter, bei Nacht und Nebel, für viele Menschen wenig attraktiv ist. Die andere Möglichkeit ist, sich ein Badefass zu gönnen. Die praktischen Holzfässer ab 200 Litern Volumen können sowohl im Garten als auch auf der Terrasse aufgestellt werden und sind nicht nur perfekt zur Abkühlung nach dem Saunagang geeignet, sondern auch zum kalt Baden nach erfolgreicher "Breath Work" nach Wim Hof. Die gute Nachricht kommt selbstverständlich zum Schluss. Die stylischen Badefässer vom Badefass Experten gibt es auch mit Ofen. Und so wird aus dem abhärtenden Eisbadeerlebnis im Null komma Nichts ein entspannender Wellness Abend. Im heißen Wasser träumen, Sterne beobachten oder Musik hören, während die Winterlandschaft glitzert, das klingt gut? Dann am besten gleich vorbeikommen und das passende Badefass aussuchen: www.holzprodukte-achleitner.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Achleitner Holzwaren KG

In unserem Betrieb legen wir wert auf altes Handwerk und neues Wissen. Wir bieten eine bunte Palette an Erzeugnissen aus Holz, deren Qualität und Ausführung unsere Kunden seit Jahren überzeugen. Die Firma Holzprodukte Achleitner ist spezialisiert auf sämtliche Faßbinderarbeiten und bietet Saunakübel, Tauchbecken, Holzbadewannen, Weinregale, Blumenkübel, und viele weitere Holzprodukte aus eigener Produktion. Mit hochwertiger Handwerksarbeit für Wellness, Sauna und Spa ergänzen wir eine große Auswahl an Geschenksideen aus Holz. Achleitner - Ihr Spezialist für Holzprodukte!

