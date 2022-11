Startseite RKT gewinnt Auszeichnung zum Werkzeugbau des Jahres 2022 Pressetext verfasst von Wassenberg PR am Di, 2022-11-22 11:15. RKT gewinnt beim Benchmark-Wettbewerb „Excellence in Production“ Auszeichnung zum Werkzeugbau des Jahres 2022 Besondere Auszeichnung: Beim renommierten Branchenwettbewerb „Excellence in Production“ des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH Aachen und des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT wurde die Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT) bei einer Festveranstaltung in Aachen in der Kategorie „Externer Werkzeugbau unter 50 Mitarbeitern“ als Sieger gekürt. Der Werkzeug- und Formenbau von RKT fertigt präzise Spritzgießwerkzeuge u. a. für den Bereich Medizintechnik. Die Auszeichnung wird nicht leichtfertig vergeben: Eine Jury aus Vertretern der Institute WZL und IPT sowie Vertretern aus Industrie, Politik, Verbänden und Wissenschaft bewertet nicht nur einen ausführlichen Fragebogen, den die Teilnehmer im Vorfeld in einem mehrstufigen Verfahren einreichen, sondern begutachtet bei den Unternehmen, die in der engeren Auswahl stehen, auch die Gegebenheiten vor Ort. Beurteilt wird die gesamte Prozesskette – von der Auftragsakquise bis zur Fertigstellung des Werkzeugs. Hoher Automatisierungsgrad, präzise Bauteile

Überzeugt haben die Jury bei RKT vor allem der leistungsfähige Maschinenpark mit seinem hohen Automatisierungsgrad, das umfangreiche Dienstleistungsangebot – vom Pre-Engineering (Entwicklungsunterstützung) über die Konstruktion bis zur Fertigung und Validierung von Spritzgusswerkzeugen – sowie das systematische Fehlermanagement, das für eine kontinuierliche Verbesserung maßgeblich ist. Was RKT zudem besonders auszeichnet, ist die hohe Präzision bei kleinsten Kunststoffbauteilen und mikrofluidischen Systemen (kleine Testkartuschen mit feinsten Mikrokanälen zum Transport biochemischer Flüssigkeiten und Reagenzien für den Nachweis bestimmter Erreger). Ein weiterer Pluspunkt: RKT verfügt über ein eigenes Technikum, in dem Neuwerkzeuge erprobt und die benötigten Prozessparameter mit statistischen Methoden ermittelt werden und komplette Validierungen von Neuwerkzeugen erfolgen können. Ferner werden im Werkzeugbau Betriebsmittel, wie z. B. Entnahmegreifer für Kunststoffbauteile und erste Prototypenteile, u.a. mit Hilfe von 3D-Druck konstruiert und hergestellt. Ansporn für kontinuierliche Weiterentwicklung

Die Motivation für die wiederholte Teilnahme, die in diesem Jahr zum Erfolg geführt hat, erläutert Josef Hofmann, Technischer Leiter bei RKT, der sich federführend für das Projekt eingesetzt hat: „Der „Excellence in Production"-Wettbewerb ermöglicht einen ganzheitlichen Branchenvergleich, der Trends und Verbesserungspotenziale aufzeigt. Unser Präzisionsformenbau greift stets neue Entwicklungen auf und kann so seine Produktionsprozesse optimieren. Mit der Auszeichnung können wir Neu- und Bestandskunden den hohen Qualitätsstandard unser Werkzeuge demonstrieren. Zudem sehen wir darin auch eine Wertschätzung der engagierten Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."