Startseite WDSF Open Standard Tanzturnier in Usti nad Labem in Tschechien Pressetext verfasst von Soebuetay am Mo, 2022-11-21 16:16. Puchheim. TSC Alemana Puchheimer Senioren II S Standard Tanzpaar Hannes & Sabine Edbauer waren am 13.11.22 in Tschechien auf einem WDSF Open Standard Tanzturnier. Hannes & Sabine Edbauer waren in Usti nad Labem in Tschechien zum WDSF Open Senioren II S Standard Turnier. In einer nett hergerichteten

Turnhalle traten beide gegen 18 weitere Tanzpaare an - es war ein starkes internationales Feld. Wie immer mussten fünf Tänzen absolviert werden.

Hannes & Sabine Edbauer erkämpften sich einen hervorragenden 8. Platz. Beide waren sehr froh und freuten sich, nach einer längeren Pause wieder

auf der Fläche stehen zu dürfen. Kontakt:

Ersin Söbütay

Sportwart

TSC Alemana Puchheim e.V.

Geschäftsstelle / Clubanschrift

Bgm.-Ertl-Str. 1

82178 Puchheim

Tel: 089 - 89 46 40 58

Handy: 0176 - 70653060 Mail: sportwart@alemana.de

Webseite: https://www.alemana.de/ Über Soebuetay Komplettes Benutzerprofil betrachten