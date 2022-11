Startseite Arabian Nights von Baobab Collection: Kerzenzauber wie im Nahen Osten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-14 17:11. Die neue Duftkerzenserie Arabian Nights von Baobab Collection beschwört die Magie der 1001 Nächten. Die mit 9 karätigem Gold verzierte Specialserie Arabian Nights zelebriert die Opulenz einer orientalischen Nacht und entführt in die geheimnisvolle Welt des Nahen Ostens. Das Dekor ist inspiriert von dem berühmten Maschrabiyya, den durchbrochenen Fenster Motiven der arabischen Architektur, welche Moscheen, Fenster und Fassaden schmücken. Traditionell werden die geometrischen Muster aus geschnitzten und gedrechselten Holzstücken zusammengesetzt, jedoch hat Baobab Collection mit der Siebdrucktechnik das Gold-Muster verfeinert abgebildet. Durch das Glas hindurch erscheint die Flamme mit einem umhüllenden und pulsierenden Schatten. Der Duft von Oud, Safran und Weihrauch lädt zu einer imaginären Reise in das weite Land mit unendlichem Sternenhimmel. Der schwarz-goldene Arabian Nights Diffuser verbreitet einen holzigen Duft im Interieur. Der Siebdruck verzierte Glas ist von erlesener Raffinesse, die an die Paläste des Nahen Ostens erinnert. Das kostbare Muster verleiht dem Flakon eine dekorative Identität, die der eines Sammlerstücks nahekommt. Glas: Das Muster aus 9-karätigem Gold ist inspiriert von dem berühmten Maschrabiyya, den durchbrochenen Fenstermotiven der arabischen Architektur Duft: Safran - Oud - Weihrauch UVP: Max 10: 100€ /CHF107 Max 16: 142€ /CHF162 Max 24: 295€ /CHF318 Max 35: 575€ /CHF634 Diffuser 500ml: 125€ /CHF133 Die Arabian Nights Special Edition ist exklusiv bei KaDeWe erhältlich. Über Baobab Collection: Genau wie die mächtigen Affenbrotbäume, die über die afrikanische Savanne wachen, zeichnen sich auch die Kerzen und Duftverteiler unserer Marke durch ihre imposante Größe und originellen Designs aus. Sie sind wahrhaft außergewöhnliche Objekte, die ein olfaktorisches und ästhetisches Erlebnis bieten.

Baobab Collection erblickte das Licht der Welt erstmals 2002 in der zauberhaften Landschaft Tansanias, einem Land, das reich an intensiven Farben und betörenden Düften ist. Unsere Inspiration für die Kollektionen von Duftkerzen und Duftverteilern finden wir auf dem afrikanischen Kontinent, doch geschaffen werden die neuen Kollektionen in Belgien, einer Hochburg für schicke und minimalistische Dekoration.

Über Baobab Collection: Baobab Collection erweckt mit ihren Kerzenkreationen Geschichten zum Leben, die nur darauf warten erzählt zu werden: eine Einladung zu einer Sinnesreise, bei der die Ästhetik und der himmlische Duft der Objekte miteinander verschmelzen. All unsere Materialien werden sorgfältig ausgewählt und unsere Kerzen und Duftverteiler werden nur von den besten europäischen Kunsthandwerkern mit viel Liebe hergestellt.

