Das Textorium - Nichts neues, aber besser.

Ein neuer Schreibservice hat im November seinen Dienst aufgenommen: Das Textorium. Das Team um Inhaber C. Brockhaus bietet einen umfassenden Dienst rund um die Erstellung und Korrektur von Texten, Entwurf und Bearbeitung von Formularen, Anfertigen von Direct Mailing Inhalten. Für den privaten Bereich können auch Redetexte für Hochzeiten, Jubiläen etc. in Auftrag gegeben werden. Das Textorium sichert eine professionelle, zeitoptimierte und zuverlässige Bearbeitung von Auftragen zu. Die Preisgestaltung richtet sich nach dem Umfang und dem Zeitaufwand für die Erarbeitung von Textprodukten, ist dabei jedoch immer transparent und fair. Gerade wird eine Start-up Aktion angeboten, bei der ein Rabatt von ganzen 50% auf den Erstauftrag gewährt wird.