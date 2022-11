Startseite RFID Wall Reader: HF | NFC Access Reader NEO: Maschinenauthentifizierung an Produktionslinien im Industrie 4.0 Umfeld Pressetext verfasst von iDTRONIC GmbH am Mi, 2022-11-09 14:56. Die Industrie erfordert besonders transparente und effektive Prozesse in Ihren Produktionsstätten. Sei es in der Mitarbeitererfassung an Maschinen, der Zugangsberechtigung zu sicherheitsrelevanten Bereichen oder der Arbeitszeiterfassung. Mit dem HF | NFC Access Reader NEO liefert iDTRONIC nun eine Kombination aus zuverlässiger Hardware und umfangreichen Firmware Optionen, um den nächsten Schritt im Bereich der integrierten IoT Lösungen zu gehen. Dank der neu designten Hardware unterstützt der Reader über 95% der derzeitig verfügbaren HF | NFC-Transponder mit Lesereichweiten von bis zu 5 cm. Die integrierte LED-Anzeige zeigt die erfolgreiche Erfassung der RFID-Transponder an. Mithilfe der RS485 - MODBUS oder der USB-Schnittstelle werden die Daten sicher an das Hostsystem übertragen. Integrierte RFID-Antenne für die Identifikation von RFID-Tags

Dank der integrierten RFID-Antenne liest der RFID-Reader eine Vielzahl an RFID-Transpondern im HF- und NFC-Frequenzbereich 13.56 MHz. Der RFID-Reader unterstützt HF-Transponder des ISO-Standards ISO/IEC 14443A/B und ISO 15693. Er kann RFID-Tags mit MIFARE® Classic / DESFire & viele weitere Transpondertypen auslesen und beschreiben. Der HF | NFC Access Reader NEO erreicht im HF und NFC-Bereich Lesereichweiten von bis zu 5 cm – abhängig von Tag-Ausrichtung und Transpondertyp. Die integrierte LED-Anzeige zeigt eine erfolgreiche Tag-Kommunikation an. Technische Daten

• RS485 oder USB 2.0 Schnittstelle

• Stromverbrauch von Anhang Größe Pressemitteilung_Access-Reader-NEO_iDTRONIC.pdf 641.7 KB Access-Reader-NEO_Grafik.png 141.24 KB Transpondertypen.png 33.63 KB Über iDTRONIC GmbH Homepage

https://www.idtronic-rfid.com Branche

RFID Komplettes Benutzerprofil betrachten