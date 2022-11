Startseite Der robuste Aluzaun aus dem Herzen von Berlin Pressetext verfasst von keysell.de am Di, 2022-11-08 14:36. Der Bezirk Reinickendorf ist bekannt für seine ruhige Wohngegend, seine vielen Freizeitmöglichkeiten und den historischen Dörfern. Durch die praktische Anbindung durch die Stadtautobahn hat sich die Firma metallzaun.de 2014 hier angesiedelt. Täglich werden direkt vom Produktionsstandort Grundstücksbesitzer, Zaunbau-Fachbetriebe, und Metallbauer mit hochwertigen Aluzäunen, aber auch mit den verschiedenen Modellen einer Gartentür Schiebetor elektrisch oder der Briefkastensäule mit Paketfach beliefert. Wenn die Kunden einen Aluzaun kaufen oder sich ein Gartentor Aluminium ansehen möchten, dann bietet der Firmensitz mit seiner großen Ausstellungsfläche eine erste Orientierung. Hohe Qualität der Aluprodukte Die Metallzäune und Gartentore aus Aluminium der Firma metallzaun.de sind robust und langlebig. Dafür sorgt das langjährige Team aus Fachkräften wie Metallbauer oder Schlosser. Modernste Korrosionsschutzverfahren werden dabei ebenso angewendet wie eine Veredelung mittels Pulverbeschichtung. Dadurch sind die Aluminiumprofile, -torrahmen und -pfosten gegen mechanische Schäden widerstandsfähig und die Käufer können neben der Standardfarbe Anthrazit eine beliebige Farbe aus der RAL-Palette wählen. Auf eine Rahmenstärke von mindestens 80x50 mm legt das Unternehmen. Es werden nur Schrauben aus rostfreiem Edelstahl verwendet. Diesen Qualitätsanspruch belegt metallzaun.de durch die erweiterte Herstellergarantie von 20 Jahren. Vielfältige Aluzaunmodelle und Gartentore Ob Einzelelement oder ganze Zaunfronten, ob horizontale oder vertikale Anordnung der Lamellen oder ob blickdichte Aluminiumfüllungen oder eine luftige Zaungestaltung: Wer einen Aluzaun kaufen möchte, kann bei metallzaun.de unter 20 unterschiedlichen Designs wählen. Alle Anlagen werden nach Maß konfiguriert. Dies gilt für die Zaunfüllungen und -längen, aber auch für das gewünschte Gartentor Aluminium oder die ergänzenden Alupfosten. Diese sind in zwei Stärken, zum Einbetonieren oder mit verschiedenen Fußplatten erhältlich. Sollten keine Pfosten benötigt werden, werden die Befestigungen für Mauerwerk oder Holz beigefügt. Für die bequeme Nutzung eines Gartentors kann dieses mit einem elektrischen Torantrieb oder einer Drückergarnitur ausgestattet oder eine Gartentür Schiebetor elektrisch verwendet werden. Wenn Kunden online einen Aluzaun kaufen, dann rundet eine technische Zeichnung und eine detaillierte Auftragsbestätigung den Kauf ab. So wird die Zufriedenheit mit metallzaun.de gesichert.

