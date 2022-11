Startseite Anton Skuratov und Alona Uehlin zum traditionellen Gala Ball in Friedrichshafen Pressetext verfasst von Soebuetay am Mi, 2022-11-02 19:20. Alemana Puchheim. Am Samstag, 29. Oktober 2022 um 20 Uhr fand beim Amateur-Tanzsport-Club „Graf Zeppelin“ in Friedrichshafen der traditionelle Gala Ball statt. Unser Weltmeister Trainer-Paar Anton Skuratov und Alona Uehlin waren zum traditionellen Gala Ball in Friedrichshafen im Amateur-Tanzsport-Club „Graf Zeppelin“ eingeladen. Natürlich in Begleidung von einer kleiner Gruppen von Tanzkollegen aus unserem Verein TSC Alemana Puchheim. Mit einem Slow Fox und mit ihrer Weltmeisterschaftskür "Can you beat it" begeisterten beide das Publikum.

Zwischen abwechslungreicher Tanzmusik für das Publikum, waren diesmal mit besonderen und exklusiven Show-Darbietungen, die legendären Akrobatikgruppe Novus aus Österreich mit ihren atemberaubenden Stunts und Flugeinlagen, mit dabei. Kontakt:

Ersin Söbütay

Sportwart

TSC Alemana Puchheim e.V.

Geschäftsstelle / Clubanschrift

Bgm.-Ertl-Str. 1

82178 Puchheim

Handy: 0176-70653060

Mail: sportwart@alemana.de

Webseite: https://www.alemana.de Über Soebuetay Komplettes Benutzerprofil betrachten