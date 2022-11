ACHAT Hotels: Das neue LOGINN Hotel Berlin Airport hat eröffnet

Berlin erhält einen neuen "Place to be" für Hospitality mit viel Komfort, lebendiger Community-Atmosphäre, Style und Funktionalität: das neue LOGINN Hotel Berlin Airport.

Mit dem Flughafen Berlin Brandenburg in unmittelbarer Reichweite ist das LOGINN Hotel Berlin Airport eine ideale Drehscheibe mit kurzen Wegen für Businessgäste und ein komfortabler Ausgangspunkt für Leisure-Reisende zum Entdecken der Hauptstadt. Die 180 Zimmer und Apartments des Neubaus sind ausgestattet mit einem Design-Mix aus Modernität und Retro. Trendiges Herzstück ist die Lounge mit Community-Area, 24/7 Food-Corner, bequemen Sesseln und Loungemöbeln zum Tiefenentspannen sowie einer Bar.

Ein "Zeitgeist-Hotel" - von echten Menschen für echte Menschen

In der Community-Area des neuen Hotels wird ein wesentlicher Aspekt des jungen, frischen Markenkerns der ACHAT Untermarke LOGINN Hotels & Apartments sichtbar und spürbar: die echt menschliche, offene und authentisch interaktive Gästewelt. "Mit unserem neuen LOGINN Hotel Berlin Airport öffnen wir unseren Gästen einen Ort, an dem sie mehr als nur übernachten können", erklärt Hoteldirektor Engin Ergün. "Schon mit den ersten Schritten in das Foyer erleben sie unseren Spirit - optisch, aber auch in Sachen Personal: Bei uns kann jede:r so sein, wie er und sie sein will. Wir sind ein Zeitgeist-Hotel von echten Menschen für echte Menschen."

Jung, hip, technikaffin - und mit echten Begegnungspunkten

Wie die ACHAT Hotelgruppe die Markenwerte der LOGINN Hotels & Apartments ganz zeitgemäß mit Leben füllt, wird im neuen Berliner Haus beispielsweise an den Wandflächen, Fenstern und dem Wegeleitsystem im Comic-Stil sichtbar, die das Berliner Studio Sprayworks gestaltet hat. Jung, hip und technikaffin - die Lifestyle-Hotels der Marke LOGINN von ACHAT sind echte Begegnungspunkte für Reisende: Hier erlebt man die einzigartigen "ACHAT Momente" intensiv - bei kurzen Talks, dank cooler Tipps für den Städtebesuch oder spontaner Aufmerksamkeiten von den Mitarbeitenden, die den Aufenthalt zu einem unvergessenen Erlebnis machen.

Drittes Haus der Marke LOGINN Hotels & Apartments

Das LOGINN Hotel Berlin Airport ist nach den LOGINN Hotels in Leipzig und Stuttgart-Zuffenhausen das dritte Haus der jungen ACHAT-Linie und setzt ein Ausrufezeichen für den Kurs der wachstumsorientierten Hotelgruppe im Lifestyle-Hospitality-Segment. Auf die Bundeshauptstadt folgen in naher Zukunft noch weitere LOGINN Hotels - nämlich in Augsburg, Köln, Mönchengladbach, Offenbach und Waiblingen. LOGINN Hotels & Apartments ist die Untermarke für das Portfolio der ACHAT Hotelgruppe. Der Fokus liegt auf ausgeprägter Funktionalität, zeitgemäßer Technologie, einem modernen Design und individuellen Gäste-Erlebnissen. Das voll im Trend liegende Community-Konzept richtet sich an ein weltoffenes Publikum, bei dem die Grenzen zwischen geschäftlich und privat fließend sind, und das Wert auf ein funktionales, modernes und zentral gelegenes Hotel legt. LOGINN Hotels & Apartments sind ausschließlich Neubauten, bevorzugt an A- und B-Standorten gelegen.

