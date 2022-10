Startseite Alemana Puchheimer Vereinstrainer Anton Skuratov und Alona Uehlin Pressetext verfasst von Soebuetay am Mo, 2022-10-24 22:09. Unsere Vereinstrainer: Anton Skuratov & Alona Uehlin trainieren beim TSC Alemana und sind verantwortlich für das Turniertraining. In der Kategorie Amateur Ballroom sind sie aktuell 9. weltweit und 2. in Deutschland (s. https://www.alemana.de/index.php/anton-skuratov-alona-uehlin/) Erfolge: Hauptgruppe Sonderklasse Semifinalisten der Standard Weltmeisterschaft

4. Platz der 10-Tänze Weltmeisterschaft

Europameister 10-Tänze

Deutscher Meister 10-Tänze

Deutscher Meister Standard

Mehrfache Finalisten Deutscher Meisterschaften Latein und Standard

Mehrfache Landes- und Gebietsmeister

Bronzesieger World Cup Standard

World Cup Sieger Zehn-Tänze

Mehrfache Sieger und Finalisten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen

Weltmeister Showdance Standard Jugend Fünffache Deutsche Meister

Mehrfache Landes- und Gebietsmeister

Zweifache Sieger der German Open Championships

Bronzesieger Europameisterschaft Standard

4. Platz Weltmeisterschaft Standard

Mehrfache Sieger und Finalisten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen Trainer: William Pino, Allessandra Bucciarelli, Martina Wessels-Therhorn, Holger Nietsche, Manuela Faller Profil:

Anton und Alona tanzen seit 2006 zusammen.

Sie tanzen die „Königsdisziplin“ des Tanzsports: 10 Tänze – Standard- und Lateinamerikanische Tänze – auf höchstem Niveau.

Sie sind mehrfache Finalisten der Deutschen Meisterschaften in allen drei Disziplinen (10-Tänze, Standard, Lateinamerikanisch) .

Seit Januar 2012 tanzen sie für den Landestanzsportverband Bayern e.V.

Anton und Alona wohnen seit Februar 2012 in München. Ersin Söbütay

Sportwart

TSC Alemana Puchheim e.V.

Geschäftsstelle / Clubanschrift

Bgm.-Ertl-Str. 1

82178 Puchheim

TSC Alemana Puchheim e.V.

