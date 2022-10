Startseite Hallertauer Hopfenpokal 2022 in Gammelsdorf Pressetext verfasst von Soebuetay am Mo, 2022-10-24 21:59. Puchheim. TSC Alemana Puchheimer Senioren C III Paare auf dem Tanzsportwochenende um den Hallertauer Hopfenpokal 2022 in Gammelsdorf. Am 23.10.2022, dem 2. Tag des Turniers, tanzten Dr. Johannes Schwaiger & Eva-Maria Trischler in der Senioren D III, Michael Schmid-Loiper & Stephanie Loiper und Harald & Waltraud Schöfer in der Senioren C III. In der Senioren D III ertanzten sich im Finale Dr. Johannes Schwaiger & Eva-Maria Trischler den hervorragenden 4. Platz von 7 Paaren. In der Senioren C III ertanzten sich Harald & Waltraud Schöfer den geteilten 8.-9. Platz. Und direkt dahinter auf den 10. Platz tanzten Michael Schmid-Loiper & Stephanie Loiper. Wir gratulieren herzlichst und weiter so! Auch einen großen Dank an FVgg Gammelsdorf für das sehr gut organisierte Turnier. Ersin Söbütay

