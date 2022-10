Startseite Deutschen Meisterschaft in Standard – am 22.10.2022 im Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Pressetext verfasst von Soebuetay am Mo, 2022-10-24 21:29. Puchheim. TSC Alemana Puchheimer Senioren S I Paar tanzte auf Deutschen Meisterschaft in Standard – am 22.10.2022 im Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin. Am 22.10.2022 die Deutsche Meisterschaft im Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin, sowie dem Deutschland-Cup U21 Standard / Latein / Kombination, tanzten Oliver Simon und Claudia Liedl. Es waren 27 Paare am Start. Oliver Simon und Claudia Liedl ertanzten sich den hervorragenden geteilten 19-20 Platz. Wir gratulieren herzlichst und weiter so! Auch einen großen Dank an den Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin für die sehr gut organisierte Deutsche Meisterschaft im Senioren S I Standard. Kontakt:

