Startseite "Ein guter Wein! Mein Weintagebuch" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-19 16:46. 50 Lieblingsweine und Erlebnisse notieren und für immer bewahren Wer gerne Wein trinkt, kennt das sicher: Du hast einen hervorragenden Wein genossen, doch kannst dich später nicht mehr an seinen Namen erinnern, oder mit wem und wann du ihn gekostet hast? Denn mit der geleerten Weinflasche landet ebenso der Name des Weins unwiederbringlich im Schlund des Altglascontainers. Wie schade! Gabriele Aretz, Grafikdesignerin aus Aachen, hat ein Weintagebuch entwickelt, in dem sie ihre 50 Lieblingsweine und schöne Erlebnisse festhält. "Klar, es gibt gute Wein-Apps! Doch lässt sich mein Weintagebuch dekorativ als Geschenk in einen Präsentkorb legen. Außerdem liebe ich den Geruch und die Haptik von Papier und das handschriftliche Eintragen in mein Weinbuch. Im Buch beschreibe ich meine 50 Lieblingsweine genauer: z.B. Jahrgang, Bouquet, Rebsorte, Herkunft, passende Käsesorten. Und ich notiere, wo ich den Wein gekauft habe oder wer ihn mir geschenkt hat. Das ergänze ich im Buch mit meinen persönliche Notizen: Wann habe ich den Wein getrunken und wer war dabei? Wem mache ich mit diesem Wein eine Freude? Ich klebe Fotos ein, von einem Weinabend, von der Familienfeier, vom Etikett etc..

Ein guter Wein ist ein wundervolles Erlebnis!" "Ein guter Wein - Mein Weintagebuch" ist erhältlich bei:

amazon.de

kaufland.de

hugendubel.de

thalia.de

und vielen weiteren Onlineshops und im stationären Buchhandel. Softcover Buch 9,90 EUR oder Hardcover Buch 15,90 EUR

Umfang: 128 Seiten, Format DIN A 5

Weintagebuch Softcover Buch: ISBN: 978-3-347-69828-4

Weintagebuch Hardcover Buch: ISBN: 978-3-347-69829-1 Die Autorin:

Gabriele Aretz ist Grafikdesignerin und Künstlerin. Sie studierte mehrere Semester Germanistik an der Fachhochschule in Aachen, und entschied sich dann für eine kreative Laufbahn. Sie arbeitet seit 1998 freiberuflich. Gabriele Aretz ist Grafikdesignerin mit eigenem Werbeatelier.

Ihr neues Lieblingsgebiet ist das Konzipieren und Gestalten von Notizbüchern und Sachbüchern. Weitere Bücher sind in Arbeit. Kontakt

Das Werbeateleier Gabriele Aretz

Gabriele Aretz

Weberstraße 37

52064 Aachen

02419964299

info@gabriele-aretz.de

