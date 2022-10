Startseite Alemana Paar erreichte den 12. und den 17.-18. Platz beim Austrian Pyramid Cup in Vösendorf Pressetext verfasst von Soebuetay am Mi, 2022-10-19 15:15. Das Alemana Paar Hannes und Sabine Edbauer hatten erfolgreich beim Austrian Pyramid Cup 2022 EVENTHOTEL PYRAMIDE VÖSENDORF am 24/25.09.22 teilgenommen ???? Am Samstag ertanzten sich die beiden den 17.-18. Platz (31 Paare) und am Sonntag erreichten sie sogar das Semifinale: 12. Platz (29 Paare) ???????? Ihr habt super getanzt, herzlichen Glückwunsch! Auch einen großen Dank an die Veranstalter des Austrian Pyramieden Cup. #tscalemanapuchheim #tsc #alemana #tanzen #tanzsport #puchheim #münchen #ltvb #wdsf #dtv #standard #latein #ballroom #latin #turnier #austria #vösendorf #austrianpyramidcup Kontakt:

Ersin Söbütay

Sportwart

TSC Alemana Puchheim e.V.

Geschäftsstelle / Clubanschrift

Bgm.-Ertl-Str. 1

82178 Puchheim

Tel: 089 - 89 46 40 58

Handy: 0176 - 70653060 Mail: sportwart@alemana.de

