Startseite TSC Alemana Puchheimer S Paare auf Erfolgskurs auf der German Open Championships in Stuttgart – vom 09.08.2022 bis 13.08.2022. Pressetext verfasst von Soebuetay am Mi, 2022-10-19 14:55. Am 09.08.2022 ging es schon los – die WDSF OPEN SENIOR IIISTANDARD – mit 2 unseren S Paaren. Es waren 161 Paare am Start. Alexander Steinke und Birgit Bäumer ertanzten sich eine hervorragenden 17. Platz. Auch Gerhard Pfünder und Dr. Elke Meißner ertanzten sich einen super 50. Platz. Und am 11.08.2022 folgte das dritte Alemana Paar Johann Baptist Edbauer und Sabine Edbauer. In der WDSF OPEN SENIOR II STANDARD tanzten beide auf den geteilten 21-22 Platz, von insgesamt 76 startenden Tanzpaaren – super Leistung! Es ging natürlich weiter und besser! Am 12.08.2022 in der WDSF OPENSENIOR III STANDARD ertanzten sich Alexander Steinke und Birgit Bäumer der geteilten 10-11 Platz. Eine super Leistungssteigerung. Auch Gerhard Pfünder und Dr. Elke Meißner verbesserten ihre Leistung und belegten den geteilten 37-40 Platz von insgesamt 155 Paaren. Der Erfolgshunger ging für Johann Baptist Edbauer und Sabine Edbauer am nächsten Tag – 13.08.2022 – erfolgreich weiter. In der WDSF OPEN SENIOR II STANDARD tanzten beide auf den 28. Platz von 88 Paaren; wieder eine super konstante Leistung. Gratulation für die hervorragenden Leistungen auf der GOC. Kontakt:

Ersin Söbütay

Sportwart

TSC Alemana Puchheim e.V.

Geschäftsstelle / Clubanschrift

Bgm.-Ertl-Str. 1

82178 Puchheim

Tel: 089 - 89 46 40 58

Handy: 0176 - 70653060 Mail: sportwart@alemana.de

Webseite: https://www.alemana.de/ Über Soebuetay Komplettes Benutzerprofil betrachten