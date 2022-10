Startseite Alemana-Paar bei Meisterschaft in der Endrunde Pressetext verfasst von Soebuetay am Mi, 2022-10-19 14:48. Am 09.10.2022 fand unter anderem die Landesmeisterschaft Bayern der Senioren I S Standard im TTC München e.V. statt. Das Warten auf die Sonderklasse hatte sich gelohnt. Trotz der geringen Teilnahme von nur 8 Paaren, präsentierte sich die Paare der Senioren I von ihrer besten Seite. Nach der Vorrunde von 5 Tanzen, die in zwei Runden getanzt wurden, qualifizierte sich unser Tanzpaar Oliver Simon und Claudia Liedl in die Endrunde. Nach mehr als 10 Jahren Pause, ihr drittes Turnier. Dann eine Landesmeisterschaft und in der Endrunde – super, Gratulation!

6 spitzen Paare in der Endrunde und wieder 5 Tänze. Die Spannung stieg. Oliver Simon und Claudia Liedl ertanzten sich eine hervorragenden 5. Platz. Wir gratulieren herzlichst und weiter so! Auch einen großen Dank an den TTC München e.V. für das sehr gut organisierte Turnier. Kontakt:

