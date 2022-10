Startseite Neuer Robot T4 für EFT/POS Terminal Tests von Abrantix auf dem Markt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-10-12 09:48. Abrantix bringt seinen neuen Robot T4 für EFT/POS Payment Terminal-Tests auf den Markt. Alle Infos zu dem neuen Robot T4 & Vorbestellungsmöglichkeiten. Vorbestellung für neuen Robot T4 für EFT / POS Terminal Tests jetzt möglich! Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einem speziell angefertigten Roboter in Industriequalität mehrere physische Zahlungsterminals gleichzeitig testen. Mit dem neuen Robot T4 von Abrantix wird dies zur Realität. Der Schweizer Zahlungsverkehrsexperte lanciert die neueste Ergänzung seines Produktportfolios. Skalierung leicht gemacht

"Dank unserer langjährigen Erfahrung und aus Gesprächen mit unseren Kunden wissen wir, dass die Skalierbarkeit von Robotertests für Zahlungsverkehrsterminals eine Schlüsselfunktion ist, die der Markt braucht" erklärt Martin Gloor, Chief Product Officer bei Abrantix.

Die Überlegung dahinter ist einfach: Wenn Sie ein Zahlungsunternehmen sind, haben Sie wahrscheinlich mehrere Terminalmodelle im Einsatz. Zum Beispiel ein Schaltermodell, eine mobile Version und eine Version, die für integrierte Checkout-Erfahrungen optimiert ist. Viele dieser Modelle werden noch lange auf dem Markt bleiben, und es werden immer wieder neue Terminalreihen eingeführt. Das bedeutet, dass ein Zahlungsunternehmen schnell mehr als 10 Terminalmodelle auf dem Markt haben kann, die kontinuierlich getestet werden müssen.

Um eine solche Terminalflotte zu testen, wären viele Roboter oder eine teure kundenspezifische Lösung erforderlich. Mit Robot T4 stellt Abrantix eine bessere - und skalierbare - Lösung vor: Ein speziell angefertigter EFT/POS-Terminalprüfroboter in Industriequalität, der bis zu vier Terminals unterstützen kann.

Einige der Merkmale des Robot T4 sind:

- Unterstützt jedes Zahlungsterminal (traditionelle oder Android-Terminals, mit oder ohne Touchscreen)

- Gleichzeitige Prüfung von bis zu 4 Terminals

- Super einfache Kartenkalibrierung

- Ultra-schneller Finger zum Testen

- Fähigkeit, Gesten als Interaktionen auszuführen

- Display für Statusinformationen (z. B. ob der Roboter online ist)

- Verbesserte Einrichtung und Kalibrierung für einen schnellen Start

- Einfache API

- Integriert mit PaytestHub für alle Vorteile des Cloud-Testens Die richtige Lösung finden

Während der Robot T4 viele Vorteile und zusätzliche Funktionen mit sich bringt, ist der Robot T1 von Abrantix nach wie vor eines ihrer Vorzeigeprodukte. Während der Robot T1 eine leichtere Lösung ist, die alle Standardanwendungsfälle abdeckt, ist der Robot T4 perfekt, wenn Sie das Testen auf mehreren Terminals skalieren und den nächsten Schritt auf Ihrer Automatisierungsreise machen möchten.

Die Auslieferung des Robot T4 wird Anfang 2023 beginnen. Sie können den neuen Prüfroboter jedoch schon jetzt vorbestellen. Wenn Sie mehr über den Robot T4 erfahren möchten, setzen Sie sich mit Abrantix in Verbindung und probieren Sie die Demo aus! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Abrantix AG

Frau Theresa Pucher

Förrlibuckstrasse 66

8005 Zürich

Schweiz fon ..: +41 43 433 70 15

web ..: https://www.abrantix.com/de/

email : Theresa.Pucher@abrantix.com Abrantix ist ein führendes globales Softwareunternehmen, das 2001 in Zürich, Schweiz, gegründet wurde. Es ist spezialisiert auf Software und Technologien für die Zahlungsindustrie. Die wichtigsten Kompetenzbereiche sind Payment Reconciliation Software, Payment Software Engineering und Terminal-Test-Automatisierung mit Robotern. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung liefert Abrantix erstklassige, innovative und sichere Zahlungslösungen, die Industriestandards setzen und die Mission erfüllen, das Bezahlen für jeden reibungslos und sicher zu machen. Besuchen Sie abrantix.com für weitere Informationen. Folgen Sie Abrantix auf Linkedin und Twitter. Pressekontakt: SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten