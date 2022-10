Startseite Selbstversorger im eigenen Garten haben Zukunft Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-10-11 07:37. In Nutzgärten jeder Größe kann mit Schafwollpellets stark nachhaltig Obst und Gemüse gedüngt und gleichzeitig die Bodenqualität erheblich verbessert werden Der eigene Garten hat seit dem Beginn der Pandemie alte Traditionen neu beleuchtet. Die Aufzucht vom eigenem Obst und Gemüse war in früheren Gesellschaften Normalität. Durch veränderte Einkaufsgewohnheiten und den scheinbaren Überfluss an Produkten, die sogar binnen von Minuten ins Haus geliefert werden können, haben wir in unserer modernen Gesellschaft vergessen, wo unsere Ursprünge liegen. Und obwohl wir sicher viel Zeit durch Supermärkte und Bringdienste einsparen können, sind wir Menschen weder gesünder noch besser gelaunt. Durch Corona, Energiekrise und Krieg in Europa sind wir wieder gezwungen, Dinge neu zu bewerten. Diejenigen, die Garten, Kleingarten oder Wintergarten zur Verfügung haben, begannen wieder verstärkt für den eigenen Verbrauch Obst und Gemüse anzubauen. Dabei stellen sich nach wie vor einige Probleme, denn Preissteigerungen sind nicht nur bei Energie und Lebensmitteln zu beobachten, auch Rohstoffe wie Blumenerde und Dünger haben preislich angezogen. Umso mehr ist wichtig, als Selbstversorger möglichst nachhaltig und langfristig zu planen. Da Düngeprodukte aus der Ukraine nicht mehr überall frei verfügbar sind und auch die Lieferketten aus Asien starke Aussetzer aufweisen, müssen wir mehr in Richtung heimische Wirtschaft denken. floraPell Schafwollpellets erfüllen hier einige wichtige Aufgaben: als ökologischer Langzeitdünger versorgen die Pellets die angepflanzten und sich entwickelnden Triebe mit zahlreichen Nähstoffen und bleiben dabei bis zu 10 Monaten aktiv, ohne dass neu gedüngt werden muss. Gleichzeitig kann man mit der einmaligen Zugabe der Pellets keinen Boden überdüngen und binden sogar noch Wasser an die Pflanzen. Die Bodenqualität wird durch den Einsatz des Biodüngers nachhaltig verbessert, die Ernten werden bei einer konsequenten Verwendung auch in Folgejahren immer besser ausfallen. Nutzgärten jeder Größe werden also biologisch aufgewertet und zum Premium-Anbauland. Schafwollpellets haben preislich derzeit keine Steigerung erfahren, da sie als heimisches und regionales Produkt weder Lieferketten, noch Preisstrategien großer Konzerne unterliegen. Die Firma floraPell hat für Verbraucher, aber auch für professionelle Anbieter wie Biobauernhöfe und Biogärtnereien entsprechende Pakete geschnürt, die für den jeweiligen Bedarf eine langfristige und saubere Lösung bieten. Damit kann man nicht nur nachhaltig sein und die Welt etwas besser machen, sondern auch die Wirtschaft im eigenen Land fördern und aus bisherigen Abhängigkeiten hinausführen. Und schmecken tut es am Ende auch noch. Weitere Informationen zu floraPell finden sich auf: https://www.florapell.shop/ Kontakt:

floraPell Düngeprodukte GmbH

Ziegeleiweg 14

01979 Lauchhammer

Tel: 01601537705

E-Mail: b.lanzke (at) florapell.de

https://www.florapell.de

