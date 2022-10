Startseite Ein neuer Online-Shop Cashpo Design ist eröffnet Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-10 13:47. Der spezialisierte Online-Shop Cashpo Design bietet Landschaftsbau Produkte an. Töpfe, Blumentöpfe, künstliche und lebende Pflanzen, die in Deutschland geliefert werden können. Jetzt müssen Sie nicht mehr in der ganzen Stadt nach Blumen und Accessoires suchen, um Ihre Stadtwohnung oder Ihr Privathaus zu begrünen. Der Online Shop Cashpo Design ist dabei der beste Ansprechpartner. Das Unternehmen engagiert sich auf dem deutschen Online-Markt. Das Team besteht aus Spezialisten mit einzigartiger Erfahrung im Gartenbau. Der Katalog enthält über 5.000 Produkte - lebende Pflanzen, Kunstpflanzen, Pflanzgefäße für den Innen- und Außenbereich, Blumentöpfe von führenden Marken der Welt. Der Online-Shop arbeitet mit Herstellern aus Italien, Belgien, Frankreich, Holland, Deutschland und Portugal zusammen. Zu unseren Partnern gehören Marken wie TERAPLAST, TREEZ, ELHO, LECHUZA, VONDOM, CAPI EUROPE und andere. Alle Produkte werden nach den neuesten Anforderungen, unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien und innovativer Ausrüstung hergestellt. Zu den Kunden des Online-Shops Cashpo Design gehören: Hotels, Bürogebäude, Restaurants, Schönheitssalons, Kliniken, Designstudios, Schwimmbäder, Wasserparks, Nachtclubs und andere. Das Design wird individuell auf jeden Raum zugeschnitten, um maximale Zufriedenheit zu gewährleisten und ein einzigartiges Raumerlebnis zu schaffen. Um Produkte mit Lieferung in Ihrer Stadt zu kaufen, müssen Sie lediglich einen Antrag auf der Website des Online-Shops hinterlassen. Alle Produkte werden direkt von den Herstellern geliefert und haben daher einen günstigen Preis. Sie können Produkte ab 1 Stück, aber auch in großen Mengen zu Sonderkonditionen bestellen. Das Unternehmen bietet eine Frachtversicherung während des Versands an. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: A & R Westerman GmbH

Herr Felix Fischer

Fichtestr. 7

15711 Königs Wusterhausen

Deutschland fon ..: +49 176 23593658

web ..: https://cashpo-design.de/

email : sales@cashpo-design.de Online-Shop für kleine Architekturprojekte zur Dekoration von Parks, Privathäusern, Büroräumen und Gärten.

In unserem Katalog finden Sie elegante Springbrunnen und Skulpturen, die an die Renaissance erinnern. Dieses Dekor ist ideal für den grünen Bereich eines Hotels, eines Einkaufszentrums oder eines thematischen Restaurants.

Die Ware kommt ausschließlich von europäischen Herstellern, wir können in ganz Deutschland liefern. Pressekontakt: A & R Westerman GmbH

