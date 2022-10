Startseite Beim Internationalen Speaker Slam 2022 holt Marina Furin mit 12 Finalist:innen Weltrekord nach Berlin Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-10 12:05. Beim 12. internationalen Speaker Slam am 30. September 2022 in Mastershausen traten 147 Finalist:innen aus 18 Nationen auf zwei Bühnen gegeneinander an. Beim Speaker Slam handelt es sich um einen sogenannten "Rednerwettstreit". Das von dem Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert seit Jahren mit vielfältigen Themen, die alle Bereiche des Lebens abdecken. Auch beim 12. Speaker Slam hieß es für jede:n Speaker:in vier Minuten zittern. Denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon des Vortragenden stumm geschaltet. Nach jeweils 240 Sekunden Schweiß dann die große Freude: Alle 12 Berliner:innen brachten den Saal zum Kochen und holten den Weltrekord nach Berlin! Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner:innen mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Jede:r Speaker:in hat maximal vier Minuten Zeit, das Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem zu brillieren sowie alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer:innen sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Es muss also alles auf den Punkt sitzen. Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus. Zu den 12 Berliner:innen, die den Sieg nach Hause gebracht haben, gehört auch Marina Furin: Marina Furin - Mit einer persönlichen Erinnerung aus ihrer Studentenzeit hat Marina Furin gezeigt, dass kreatives Denken in jeder Lebenslage funktioniert und mitunter auch Leben retten kann.

"Die Matrix durchbrechen" heißt ihre Devise, die sie sich seitdem auf die Fahnen geschrieben hat. Die Fashion-Designerin und Mutter von drei Kindern erschafft Taschen und Schmuck-Kreationen, die abseits des üblichen Standards liegen. Somit bleibt sie ihrem Motto treu und zeigt, dass Kreativität keine Grenzen kennt. Ehemalige Gewinner sind zum Beispiel Boris Thomas, Unternehmer und Geschäftsführer von Lattoflex aus Bremervörde, und Janis McDavid, Buchautor und Weltreisender, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, die sich aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern - all das in nur vier Minuten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Marina Furin Designstudio

Frau Marina Furin

Dovestraße 5

10587 Berlin

Deutschland fon ..: 0151 22615883

web ..: https://marinafurin.de

email : info@marinafurin.de https://marinafurin.com/ueber-mich Pressekontakt: Marina Furin Designstudio

Frau Marina Furin

Dovestraße 5

10587 Berlin fon ..: 0151 22615883

email : info@marinafurin.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten