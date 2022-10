Startseite stiebel-eltron.at - Funktionsweise der Luft-Wasser-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON Österreich Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2022-10-05 17:41. Moderne STIEBEL ELTRON Luftwärmepumpe für den Neubau bzw. Altbau gesucht? - Eines gleich einmal vorweg: Der schrittweise Ausstieg aus fossilen Energiequellen wie Gas, Kohle und Öl ist bereits seit längerem eine beschlossene Sache: Wer heutzutage ein neues Haus baut oder ein altes Haus saniert, der sucht also in der Regel nach einem modernen, robusten, energieeffizienten und entsprechend umweltfreundlichen Heizungssystem wie zum Beispiel einer Luft-Wasser-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON Österreich. Wie funktioniert eine Luftwärmepumpe eigentlich genau? Luftwärmepumpen bzw. Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Umgebungsluft auch bei niedrigen Außentemperaturen systematisch Wärme. Auch bei sehr niedrigen Temperaturen kann das bei Luft-Wärmepumpen eingesetzte Kältemittel perfekt verdampfen. Eine Luftwärmepumpe nutzt die Außenluft als Wärmequelle, um einen Altbau oder Neubau mit Wärme zu versorgen. Die Außenluft wird zunächst einmal angesaugt und dann an einen Verdampfer weitergeleitet. Im Verdampfer wird dann das besagte Kältemittel durch die Temperatur der Außenluft zum Verdampfen gebracht. Danach wird der Dampf durch einen Verdichter (meist ein Kompressor) verdichtet und so auf ein höheres Temperaturniveau gebracht. Sobald der verdichtete Dampf das gewünschte Temperaturniveau erreicht hat, wird dieser mittels eines Wärmetauschers (Verflüssiger) kondensiert und an das Heizsystem (Heizkreislauf inkl. Warmwasserbereitung) übermittelt. Danach beginnt der Kreislauf wieder von vorne. Bevor das besagte Kältemittel erneut erwärmt und verdichtet werden kann, durchströmt es noch ein spezielles Ventil (Expansionsventil). Dabei sinken Druck und Temperatur erneut auf das Ausgangsniveau. Die Funktion einer Luft-Wärmepumpe ist also denkbar einfach. Die zuverlässigen und wartungsarmen Luft-Wasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON Österreich sind zudem entsprechend energiesparend und umweltfreundlich. Wenn Luft-Wärmepumpen mit "Erneuerbaren Energien" wie Windenergie, Sonnenkraft und Wasserkraft betrieben werden, dann ist ein sogar eine hundertprozentige CO2-Neutralität möglich. Im Vergleich zu anderen Heizungssystemen können die anfänglichen Kosten für Luft Wasser Wärmepumpen (Luftwärmepumpen) durchaus etwas höher sein, was sich aber durch die vergleichsweise moderaten Betriebskosten rasch amortisiert. Eine weitere Option ist die Kopplung mit einer PV-Anlage. Der durch die Photovoltaikanlage erzeugte Strom kann dann für den nachhaltigen Betrieb der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Luftwärmepumpe) herangezogen werden. Dies senkt die Stromkosten, welche für die Wärmeerzeugung notwendig sind, zusätzlich. Moderne Luft-Wärmepumpen können zudem auch fürs Kühlen im Sommer herangezogen werden. Mit einigen STIEBEL ELTRON Luft-Wärmepumpen kann man zudem dem gleichzeitig Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasser bereiten. Alles in allem stellt eine STIEBEL ELTRON Luft-Wärmepumpe ein richtungsweisendes Heizsystem dar, das ganz im Sinne der Energiewende einen wertvollen Gesamtbeitrag zu Erreichung der Klimaschutzziele leistet. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH - www.stiebel-eltron.at

Marko Gojcevic

Margaritenstrasse 4A 4063 Hörsching

Österreich E-Mail: marketing@stiebel-eltron.at

Homepage: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_ene...

Telefon: +43 7221/74600 Pressekontakt

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH - www.stiebel-eltron.at

Marko Gojcevic

Margaritenstrasse 4A 4063 Hörsching

Österreich E-Mail: marketing@stiebel-eltron.at

Homepage: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_ene...

Telefon: +43 7221/74600 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten