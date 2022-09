Startseite Unser neuster hochmoderner Wandleser ID ACCESS 1000 LEGIC Pressetext verfasst von iDTRONIC GmbH am Fr, 2022-09-30 08:36. RFID- Lesegerät mit integrierter Antenne!

Der neuen Wandleser ID ACCESS 1000 LEGIC besticht durch sein herausragendes Design. Dank seinem Bi-Color

LED Rahmen können Status und Lesevorgang immer deutlich dargestellt werden. Anwendungsbereiche

Durch die unterschiedlichen Funktionen ist der ID ACCESS 1000 LEGIC für mehrere Anwendungsbereiche geeignet.

So kann er einmal für Zugangskontrollen wie Mitarbeiter-/ Besucherregistrierung aber auch für Zeiterfassung in

Unternehmen und der Erfassung von IDs von Kundenkarten genutzt werden. Der Wandleser eignet sich

ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich. Technische Features

Der Leser kann RFID- Datenträger LEGIC Prime und ADVANT lesen und weitergeben. Außerdem wird das Power

Over Ethernet (PoE) Verfahren unterstützt. Der Impulsmodus wird durch ein einfaches Relais gesteuert um Türen,

Drehkreuze oder Schranken zu schalten. Dank des integrierten LED-Leuchtrahmens, welcher sich um das anthrazitfarbene Gehäuse befindet, wird dem Nutzer der Lesestatus angezeigt.

So gibt die unterschiedliche Farbgebung (rot und blau) an, ob der Benutzer passieren kann. Über iDTRONIC GmbH Homepage

https://www.idtronic-rfid.com Branche

RFID Komplettes Benutzerprofil betrachten