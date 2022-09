Startseite Optoteam ist der Spezialist für Mikroskope in Wien, Linz, Wels, Graz, Salzburg und Innsbruck Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-09-29 16:16. Optoteam ist der Fachmann für Mikroskopie in Wien, Niederösterreich und ganz Österreich Ihr Spezialist für Mikroskopie, optische Messtechnik und Kriminaltechnik Fullservice-Spezialist für Mikroskopie, Kriminaltechnik und optische Messtechnik gesucht ? - Das hochengagierte Expertenteam von Optoteam-Präzisionsinstrumente steht für Fachkompetenz, wenn es um Mikroskopie in Wien, Niederösterreich, Linz, Wels, Graz, Salzburg, Innsbruck und ganz Österreich. Die führenden Marken-Mikroskope von Nikon überzeugen vor allem durch beste Qualität, modernste Messtechnik, ein formschönes Design und eine perfekte Verarbeitung. www.optoteam.at - Optoteam Präzisionsinstrumente - Mosetiggasse 3 - 1230 Wien-Österreich Für unterschiedlichste Anforderungen in den Bereichen Pharma, Industrie, Medizin, Forensik, Kirminaltechnik usw. sind die hochrenommierten Marken-Mikroskope von Nikon bestens geeignet. Für eine entsprechende Mikroskopie-Fachberatung steht das Optoteam rund um Firmenchef David Brenner gerne zur Verfügung. www.optoteam.at - Reparatur für Mikroskope und Service & Wartung für Mikroskope Auch wenn es um die wichtigen Themen Reparatur für Mikroskope und Service & Wartung für Mikroskope geht, ist Optoteam auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Alle weiterführenden Gesamtinformationen zu den Themen für Mikroskopie, optische Messtechnik und Kriminaltechnik finden sich auch unter: www.optoteam.at Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OPTOTEAM Präzisionsinstrumente Vertriebsgesellschaft m. b. H.

