Startseite Dr. Philipp Mayr - www.plastischechirurgie-linz.at - Schönheitschirurgie Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-28 17:21. Der bekannte Schönheitschirurg Dr. Philipp Mayr macht den Unterschied! www.plastischechirurgie-linz.at - Dr. Philipp Mayr ist der Schönheitschirurg in Linz, Wels und ganz Oberösterreich (OÖ). Hochrenommierter Fullservice-Spezialist für Schönheitschirurgie in Linz-Leonding, Wels, Wels Land und ganz Oberösterreich (OÖ) gesucht? Dr. Philipp Mayr ist mit Sicherheit einer der renommiertesten und bekanntesten Schönheitschirurgen in Linz, Linz-Land, Wels, Wels Land, Oberösterreich und ganz Österreich. Gemeinsam mit seinem Kollegen dem international aktiven Linzer Sportmediziner und Kniespezialisten Dr. Jürgen Barthofer unterstützt er neuerdings auch Patienten durch Eigenfett-Injektionen bei Knie-Arthrosebeschwerden. Schönheitschirurgie in Linz-Leonding und ganz OÖ hat einen Namen - Dr. Philipp Mayr Neben der Arthrose-Behandlung mit Eigenfett und Stammzellen ( https://arthrose-behandlung.at ), der Nasenchirurgie mit Ultraschall ohne Hammer und Meißel (Piezomethode) und der Brustchirurgie (auf Wunsch mit Leichtimplantaten vom Top-Hersteller B-Lite) ist auch die hochprofessionelle Gesamtbehandlung von menschlichen Hautfalten (Liftings bzw Straffungen mit und ohne Skalpell) ein Schwerpunkt der Schönheitschirurg-Praxis für ästhetisch-plastische Chirurgie von Dr. Philipp Mayr . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Arthrosebehandlung mit Eigenfett - arthrose-behandlung.at

Dr. Philipp Mayr +43 732 28 90 10 office@plastischechirurgie-linz.at Koppelweg 2, 4060 Leonding

