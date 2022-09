Startseite Der neu eingeführte Industrial Ethernet Switch von Fiberroad für die DIN-Schiene bietet eine zuverlässige Ethernet-Übertragung, Pressetext verfasst von anatoly41 am So, 2022-09-25 15:24. Die Fiberroad-Ingenieure haben einen industriellen Ethernet-Switch für die DIN-Schiene entwickelt, der in rauen Umgebungen optimal funktioniert und auch auf engstem Raum Platz findet.. Fiberroad, ein zuverlässiger Name in der Netzwerkkommunikationsbranche, hat die überarbeitete Version des DIN Rail Managed Industrial Ethernet Switches auf den Markt gebracht, um Fabrikleitern bei der Optimierung ihrer Netzwerkabläufe zu helfen und gleichzeitig Kosten und Zeit zu sparen. Industrielle Netzwerk-Switches sind eine wichtige Komponente von industriellen IoT-Netzwerken und Smart-City-Anwendungen, weshalb der Spielraum für Fehler sehr gering ist. Die Ingenieure von Fiberroad haben auf das Feedback ihrer Kunden gehört und rund um die Uhr daran gearbeitet, die Funktionalitäten des DIN Rail Managed Industrial Ethernet Switch zu verbessern. Der Switch kann nun eine größere Bandbreite an physikalischen Verunreinigungen, elektrischem Rauschen, Vibrationen, Feuchtigkeit und Temperatur verkraften, um eine zuverlässige und flexible Datenübertragung zu gewährleisten. Unternehmen können mit dem Industrienetzwerk kommunizieren, ohne sich Gedanken über eine Beeinträchtigung ihrer Leistung durch elektromagnetische Umgebungen machen zu müssen. Darüber hinaus kann das Gerät so konfiguriert werden, dass es eine Synchronisierung mit anderen Geräten in Echtzeit ermöglicht. Damit ist es perfekt geeignet, um die Anforderungen für PoE/PoE+/PoE++-Implementierungen mit hoher Dichte zu erfüllen und Geräte wie VoIP-Telefone, Webcams und drahtlose Zugangspunkte zu versorgen. Der Industrial Ethernet Switch für die DIN-Schiene von Fiberroad verfügt über 4-24 Ethernet-Ports und ein Aluminiumgehäuse für die DIN-Schiene/Wandmontage, das den branchenführenden technischen Standards entspricht. Dank seines hochmodernen Gigabit-SFP gewährleistet er außerdem Konnektivität für Daten-Uplinks. Die Layer 2+ Gigabit-Netzwerkkonnektivität verfügt über ACL/QoS-Richtlinien, LAN- Netzwerksicherheit und statische Routen. Mit seinen leistungsstarken Funktionen ist der DIN Rail Managed Industrial Ethernet Switch ein Hit in verschiedenen Branchen wie Bau, Transport, Umweltschutz, Petrochemie, Energie und Metallurgie. Der Switch verbessert die Zuverlässigkeit, indem er bei der Konfiguration des Ethernet Ring Protection Switching (ITU-T G.8032 ERPS), des redundanten Stromversorgungssystems und des Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s MSTP) hilft. Das umfassende Produktportfolio des Unternehmens umfasst die Managed Lite Series, die Layer 2 Plus Managed Series und die Layer 2 plus Managed Max Series. Wenn Sie sich für das Produkt interessieren, können Sie das professionelle Team des Unternehmens über die unten stehenden Informationen kontaktieren. Ein Sprecher des Unternehmens sagte: "Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat auf das Feedback und die Vorschläge unserer Kunden gehört und den DIN Rail Managed Industrial Ethernet Switch auf den Markt gebracht. Die industrielle Switch-Serie erfordert keine zusätzlichen Hardware-Investitionen und Installationskosten und ist einfach zu bedienen. Der Ethernet-Switch trägt dazu bei, die Datenintegrität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. Unternehmen haben verschiedene fortschrittliche Verwaltungsoptionen zur Auswahl, die sie einsetzen können, z. B. Echtzeitüberwachung, zentralisierte Verwaltung, Bandbreitenzuweisung oder Layer 2 bis Layer 4 QoS." Über das Unternehmen Fiberroad wurde 2008 gegründet und hat sich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen Netzwerkkommunikationsprodukten verschrieben. Unser Unternehmen hat sich auf Glasfasertechnologien, Industrial Ethernet-Technologien und Breitbandzugangstechnologien spezialisiert. Mit Spitzentechnologie und hochwertigem Service als treibende Kraft hat sich Fiberroad zu einem der weltweit führenden Anbieter innovativer Lösungen auf dem Telekommunikationsmarkt entwickelt. Kontakt Unternehmen: Fiberroad Technology Co. Limited Kontaktperson: E-Mail: sales@fiberroad.com Land: China Website: www.fiberroad.com Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten