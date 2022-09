Startseite Dreiecktechnik AG ist Ihr Partner für das Thema "Luft" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-21 16:03. Das Unternehmen Dreiecktechnik AG aus der Schweiz besteht seit mittlerweile 15 Jahren. Der Inhaber Daniel Meyer gründete die Firma anfangs mit dem Vorhaben Lüftungstechnische Produkte zu verkaufen. Anfangs war noch keine Fokussierung erkenntlich. Von Schalldämpfer, Ventilatoren bis hin zu Brandschutzklappen wurde alles verkauft, was Umsatz einbringt. So ist das als Startup, jeder Euro zählt. Mit den Jahren wurde der Fokus immer mehr auf das Thema Komfortlüftung gerichtet und nach einigen Jahren startete das junge Unternehmen mit der Produktion und der Konstruktion von Lüftungsgeräten. Mittlerweile stellt das Schweizer Unternehmen total verschiedene Geräte her. Vom Lüftungs-Bodengerät, Schachtgerät, Aussen-Lüftungsgerät, Keller-Entfeuchtungsgerät, Schulzimmer Lüftungsgerät, Luftreiniger (Corona-Lüftungs-Gerät), Einlage und Aufputz , Wohnungslüftungs-Boxen bis zum Großraum Büro Lüftungsgerät Dadurch ist das Unternehmen es gewohnt verschiedene technische Gewerke mit der Lüftungstechnik zusammenzubringen. Dreiecktechnik wirbt nach wie vor mit dem Slogan "Luft ist unser Element" und dieser Spruch bleibt bis heute der Leitspruch der Firma. Das Thema Lüftungstechnik liegt dem Unternehmen sehr am Herzen. "Für alle Experten - vom Umweltbundesamt bis zum Robert-Koch-Institut - ist eine gute Lüftung der Schlüssel für ein gesundes und komfortables Leben. Zuhause, am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Freizeit", sagt Daniel Meyer, Geschäftsführer der Dreiecktechnik AG . "Unsere Forschungsprojekte zeigen, dass in modernen Gebäuden ohne Komfortlüftungsanlage kein genügender Luftaustausch stattfindet. Dadurch reichern sich Schadstoffe, Bakterien, Viren, Gerüche und Feuchte im Raum an, die unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit belasten. Nicht zuletzt spart kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung wertvolle Heizenergie." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dreiecktechnik AG

