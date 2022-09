Startseite Wichtige Updates für YouTube Downloader! – Es stehen Möglichkeiten zur Verfügung, um Ansprüche an die Videoqualität zu erfüllen! Pressetext verfasst von dvdfab_de am Mi, 2022-09-21 10:23. (Peking, 21.09.2022) Mit dem neuesten Update des YouTube Downloaders können Sie eine bessere Videoqualität beim Herunterladen von YouTube, Facebook und 1000+ Seiten genießen. Schauen Sie sich an, was wir jetzt unterstützen!

? Wählen Sie einen Videocodec aus H264, VP9 und AV1: Es stehen mehrere Video-Codecs zur Verfügung, um die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten zu gewährleisten.

? 3D-Videos herunterladen: 3D-Videos mit einer hohen Auflösung von bis zu 1080p können jetzt heruntergeladen und offline angesehen werden!

? Ausgabe von HDR- oder SDR-Videos beim Herunterladen von HDR-Videos.

? Ausgabe von VR-360°- oder 2D-Videos beim Herunterladen von VR-360°-Videos. Mehr Funktionen von StreamFab YouTube Downloader:

Downloadet Videos & Musik von YouTube, Facebook und 1000+ Seiten.

Unterstützt Multitasking und den Download von Playlisten.

-Auto-Download von Abonnements. Mehr Infos besuchen Sie bitte unter https://dvdfab.at/youtube-video-downloader.htm Die Interessierten können weitere Details über Das 20. DVDFab Jubiläum auf der Seite https://dvdfab.at/promotion.htm erfahren. Sie können direkt in unser Promotion-Center gehen, ganz nach unten auf der Seite ziehen, hier können Sie Ihren exklusiven Rabatt, die Rabattdose, erhalten Be Verwenden Sie es für alle Artikel auf der Website. Über Fengtao Software:

Fengtao Software Inc.: Fengtao Software ist ein professioneller Multimedia Software Anbieter, der sich seit über 15 Jahren auf die Komplettlösung zum DVD kopieren, Blu-ray kopieren, DVD rippen, Video umwandeln und Medien wiedergeben spezialisiert. Die Software werden für Windows 11/10/8.1/8/7 und Mac 10.10-12.3 angeboten und stehen in vielen Sprachen zur Verfügung. Zurzeit hat Fengtao Software mehr als 40 Millionen Benutzer aus aller Welt gewonnen. Für mehr Info besuchen Sie bitte https://dvdfab.at Kontakt:

