Startseite Ist Ihr Serverraum sicher? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-09-13 21:06. Datensicherheit beginnt digital und endet analog - wer Daten wirklich sichern will, schützt auch seinen Serverraum perfekt. Dazu braucht es einen Spezialisten. Wer viele empfindliche Daten sichern will oder muss macht dies auf einem eigenen Server. Viele Unternehmen haben genau zu diesem Zweck eigene Server installiert, die sicher vor Zugriffen von außen sind und so idealen Datenschutz gewähren. Doch was, wenn ein Brand ausbricht? Ist der Serverraum in diesem Fall bestens geschützt und die Daten sicher? Und dieses Gedankenspiel geht noch weiter: Ist der Serverraum oder Serverschrank dann auch löschwassersicher? Bei Brodinger, dem Experten für Brandschutz im Serverraum , weiß man um all diese Dinge bestens bescheid und bietet nun den besonderen Service an: "Risiko raus" nennt sich das Analysepaket für Neukunden. Das Team von Brodinger besichtigt dabei die Räumlichkeiten inklusive Zutrittsmöglichkeiten. Im Anschluss an diesen Termin wird eine Risikoanalyse erstellt sowie ein Kostenplan, wie man die technische Infrastruktur bestens schützen kann. Diese Schutzmaßnahmen können dann zum Beispiel eine geeignete Löschanlage für den Serverraum umfassen, eine Notstromversorgung für den Serverraum oder passende Alarmsysteme, die vor Einbruch schützen. Auch Zutrittskontrollsysteme oder Klimaanlagen für Serverräume werden angeboten, denn neben äußeren Einflüssen kann auch die interne Überhitzung zu Problemen führen. Das Brodinger Team findet auf jeden Fall heraus, was notwendig ist und berät speziell zu diesem Bereich. Wer mehr zum "Risiko raus" Paket wissen möchte besucht am besten gleich die Website des Unternehmens unter www.brodinger.eu . Brodinger. Denn Risiko im Serverraum kann man vermeiden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

Herr Roland Brodinger

Bahnhofstraße 9

4843 Ampflwang

Österreich fon ..: +43 (0)7675 20121

web ..: https://www.brodinger.eu

Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner.

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert. Pressekontakt: Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

