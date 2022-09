Seifenblasenkünstler war perfekte Unterhaltung für Tagung

Rewe hatte sich wieder ein Motto für Ihre Tagung ausgesucht. Diesmal waren die Farben das Programm und so kleideten sich auch die Mitarbeiter. Für bunte Seifenblasen sorgte Seifenblasenkünstler Blub.

Origami Künstlerin und Seifenblasenkünstler haben sich perfekt ergänzt

München. Die jährlich stattfindende Tagung mit Fortbildung der Mitarbeiter von Rewe wurde auch in diesem Jahr wieder unter ein bestimmtes Motto gestellt. Beim Event im Royal Hotel wurde unter der Überschrift "bunt" gefeiert. Und so füllte sich die Lobby mit den in Schale geworfenen Kolleginnen und Kollegen der Supermarktkette. Hätte es einen Preis für das beste Kostüm an diesem Abend gegeben, wäre die Ermittlung des Gewinners ein schweres Unterfangen. Jeder der Geladenen setzte das Motto mit Bravour um, vom Hawaii Hemd für den Herren bis zum farbenfreudigen Sommerkleid bei den Damen war es im wörtlichen Sinne ein buntes Treiben beim Empfang. Hier fiel eine Dame ganz besonders auf, denn diese hatte ein Papierkleid in kräftigem Lilaton an und war eine der Showkünstler für diesen Event. Sabrina faltete Origami Figuren vor den Augen der Zuschauer und verteilte diese als Geschenk an die Teilnehmer. Doch dies war nicht die einzige Attraktion, die sich die Unternehmensleitung hat einfallen lassen für diese Firmenfeier. Denn man hatte es sich zudem nicht nehmen lassen, einen der besten Seifenblasenkünstler weltweit mit seiner Bühnenshow zu verpflichten.

Auch nach dem Seminar etwas Neues gelernt vom Seifenblasenkünstler

Nach dem Sektempfang wurde die Aufmerksamkeit auf eine eigens im Foyer hergerichtete Showbühne gelenkt. Sabrina, die Papierkünstlerin, trat abermals auf, diesmal in einem ebenfalls bunten Sommerkleid und in der Aufgabe einer Moderatorin. Denn sie legte den Teppich für Seifenblasenkünstler Blub, der auf eben dieser Bühne mit einer sensationellen Seifenblasenshow für den Einstieg in diesen Firmenevent sorgen sollte. Und dieser Showact konnte passender nicht sein! Denn der Künstler war auch von Kopf - oder sollte man sagen Hut - bis Fuß in kräftigem Lila gekleidet. Auf dem Haupt trug Blub einen überdimensionalen Zylinder und auch Hemd, Weste und Hose waren in diesem Farbton gehalten. Sogar die Socken des Seifenblasenkünstlers hielten sich an den Dresscode. Aber nicht nur das Kostüm trug zum Ambiente bei, denn die nun folgenden Seifenblasenshow war eine Hommage an die Farben dieser Welt. Bilder des Varietékünstlers und seiner Abendunterhaltung erhält man unter https://www.blubshow.de/seifenblasenkuenstler Die Seifenblasen spiegelten das Licht der Scheinwerfer wider und schillerten miteinander um die Wette. Was der Seifenblasenkünstler mit seinen Seifenblasen anstellte schien über das Mögliche hinauszugehen. Blub pustete die Kugeln so aneinander, dass er komplexe Türme, Karusselle oder sogar viereckige Seifenblasen formen konnte. In seinem Showact füllte der Seifenblasenkünstler die gläsernen Bälle mit Nebel, pustete kleine in große Kugeln und zur Unterhaltung aller formte er sogar eine Skulptur auf dem Kopf eines Gastes, der sich das Ergebnis dann im Spiegel anschauen durfte.

Seifenblasenkünstler überraschte mit Seifenblasen in allen Formen und Größen

Und als ob dies nicht Magie genug für eine Showeinlage wäre, erweiterte Blub seine Seifenblasenshow noch um eine weitere Sensation. Er tauchte die Hände in seine Zauberlauge und benötigte von nun an nicht einmal mehr Stöckchen oder Ringe, um Seifenblasen zu formen. Dem Seifenblasenkünstler reichten die bloßen Finger für seine Kunststücke. Und so gestaltete er aus dem Nichts Ketten aus Seifenkugeln, balancierte und jonglierte mit den Seifenblasen, um schlussendlich die ganze Bühne in eine schillernde Welt aus unzähligen Seifenblasen zu tauchen. All dies nur mit seinen geschickten Händen und der unendlichen Atemluft des Unterhaltungskünstlers. Sein Publikum war sichtlich begeistert, denn die staunenden Gesichter und freudig strahlenden Augen der Anwesenden sprachen Bände. Und Sie drückten es am Ende der Seifenblasenshow auch in frenetischem Applaus aus. Einen Trailer dieser Darbietung gibt es unter https://www.blubshow.de/seifenblasenshow zu finden. Bunt fing der Event an, bunt wurde er mit diesem Rahmenprogramm eingeleitet und so endete die Abend Veranstaltung nach der Tagung nun mit einem leckeren Buffet vom Grill im hoteleigenen Restaurantbereich. Diese Firmenfeier war wieder einmal ein voller Erfolg und auch das diesjährige Motto wurde durch die gebuchten Eventkünstler doppelt unterstrichen. Gespannt dürften die Kolleginnen und Kollegen schon auf die kommende Tagung hin fiebern.

