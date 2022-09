Startseite Musikalische Highlights auf dem KLANGfest München Pressetext verfasst von SmartNett am So, 2022-09-04 20:05. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am 11. September 2022 wieder ein KLANGfest München statt. Neu ist der Veranstaltungsort: Werksviertel-Mitte, statt wie bisher Gasteig. Ebenfalls neu: Smart & Nett präsentieren als Künstlervermittlung das Duo Tonland als Bühnenbeitrag auf dem diesjährigen Konzertfestival. Außerdem zeigt sich das Münchner Unternehmen an seinem Ausstellungsstand mit einem umfangreichen Portfolio. Gibt nicht gerade eine Pandemie den Ton an, initiiert regelmäßig einmal jährlich der VUT (Verband unabhängiger Musikunternehmer*innen e. V.) das KLANGfest München. Unabhängig vom sonstigen Einfluss der Musikindustrie, geben nach Qualität und Individualität ausgewählte Musiker*innen auf verschiedenen Bühnen drinnen und draußen Kostproben ihres Könnens. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei, das Programm beginnt ab 13:00 Uhr, die letzten Akkorde sind bis 22 Uhr geplant. Smart & Nett, alias Dirk Walter und Veronika Peschkes, geben ab 13 Uhr an Stand 13 in der TonHalle München Einblick in ihre interdisziplinäre Arbeit als Künstlervermittlung, Marketingagentur, Verlag und Plattenlabel. Die Vernetzung zwischen den einzelnen Sparten ist einzigartig und ermöglicht Synergien, die nur bei Smart & Nett zu finden sind.

Die Single „Unique“, die am 9. September im Label Smart & Nett veröffentlicht wird, zeigt ein aktuelles Beispiel dieser Synergien: Der Song aus der Feder von Christiane und Katharina Martini featuring SYLVIE ist eine Kostprobe aus dem bevorstehenden Album „Magic“, das zum „Glücksbuch – Die Magie meines Lebens“ produziert wird. Das Buch erscheint im Herbst 2022 bei Smart & Nett Verlag, Autorinnen sind Christiane und Katharina Martini. Letztere ist als virtuose Querflötistin auch in der Agentur buchbar, ihr unlängst bei Smart & Nett erschienenes Album „Diamonds of Flute“ gibt einen beeindruckenden Einblick in ihre mehrfach ausgezeichnete Kunst.

Zeitweise mit am Stand sind neben Tonland auch weitere Künstler*innen, wie z. B. Andrea Limmer (17 Uhr), die 2022 aktuell die beiden Singles „Ostseestern“ und „D’Liab“ im Label Smart & Nett publizierte. Um 18 Uhr findet dann am Stand ein “Meet & Greet” mit Helga Brenninger statt.

Interessant ist der Stand von Smart & Nett auch für Schüler*innen, die auf der Suche nach einem Praktikumsplatz ab 2023 sind – hier ist ein erstes Kennenlernen direkt in Aktion möglich. Auch Praktikumsabsolvent*innen aus 2022 werden am Stand erwartet, die sich auf einen Austausch freuen.

Der Auftritt von Tonland um 14.15 Uhr in der NachtKantine im Werksviertel ist eine München-Premiere! Das Duo, ursprünglich als Cover-Band unterwegs, bietet feinsten Deutsch-Pop mit ideenreichen Texten und besten Singer-Songwriter-Qualitäten. Das Paar aus Hessen wurde bereits 2020 mit dem Deutschen Pop-Rock-Preis ausgezeichnet. Unter https://open.spotify.com/episode/20qIRFFuoratppluqre0j8... findet sich ein vertiefender Podcast zum Hineinhören und Kennenlernen.

Weitere Highlights auf dem auf dem KLANGfest sind interessante Bands, namhafte Aussteller, kontroverse Podiumsdiskussionen und spannende Workshops, siehe https://klangfest-muenchen.de/.