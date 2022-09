Startseite Jahresversammlung der Vendingbranche VendCon 2022 im November Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-09-01 12:33. "Fachwissen - Netzwerk - Ausstellung - Feiern" ist das Motto der Fachausstellung VendCon, die in Kombination mit der Jahreshauptversammlung des BDV am 8. November 2022 in Bonn stattfindet. Die diesjährige Fachausstellung VendCon, die in Kombination mit der Jahreshauptversammlung des BDV am 8. November 2022 in Bonn stattfindet, steht unter dem Motto "Fachwissen - Netzwerk - Ausstellung - Feiern". Im stilvollen Kameha Grand Hotel findet sich die Branche zu einem abwechslungs- und inhaltsreichen Get-Together zusammen. Innovationsschau und Netzwerk-Event Makrotrends wie die voranschreitende Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind wichtige Impulse, welche die Branche aufgreift und in wegweisenden Konzepten umsetzt. Das Event bietet Interessierten - auch ohne Verbandsmitgliedschaft viele Möglichkeiten: Austausch mit Branchenexperten

Know-how-Transfer mit Praxisbeispielen zu dem automatisierten Verkauf

Fachausstellung mit innovativen Lösungen

Vending Branche auf dem Deutschen BetriebsräteTag Gerade der Bereich der Betriebsverpflegung ist aktuell ein hochdynamischer. Die Pandemie hat die Arbeitswelt langfristig verändert, der Anspruch an die Verpflegung durch Automaten ist höher geworden. Für neue Bedarfe gibt es aber auch innovative Lösungen. Die Vending-Industrie ist hier Vorreiter. Deswegen besuchen wir im Anschluss an die VendCon mit einer Branchendelegation den Deutschen BetriebsräteTag und präsentieren die Leistungen der Vendingbranche live im Rahmen eines Fachvortrags. Weitere Informationen und Anmeldung Der BDV freut sich über rege Teilnahme und ebensolchen Austausch. Für einen erweiterten Wirkungskreis sorgt die partnerschaftliche Durchführung des Events mit dem Europäischen Vending Verband EVA, der seine Jahreshauptversammlung und Kongressveranstaltung EVEX in das Format einbringt. Weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit zur Ausstellung und Anmeldung finden Sie unter: www.vendcon.de Download: https://www.bdv-vending.de/wp-content/uploads/2022/08/Pressemitteilung-B... Pressemitteilung BDV Jahreshauptversammlung und Vendcon 08_22 Über den BDV Der Bundesverband der Deutschen Vending-Automaten wirtschaft e.V. (BDV) ist die führende Wirtschaftsvereinigung der Hersteller von Getränke- und Verpflegungsautomaten und der in diesem Bereich tätigen Automaten-Dienstleister ("Operator") und Lebensmittelhersteller. Der BDV zählt rund 380 Mitglieder, ca. 200 davon sind selbständige Automaten-Dienstleister, meist regional tätige, mittelständische Unternehmen. Insgesamt machen die dem BDV angehörenden AutomatenDienstleister etwa 2/3 des gesamten Marktes aus. Die Dhünn Automaten GmbH, Köln ist Mitglied im BDV. Über die Dhünn Automaten GmbH Die Firma Dhünn bietet das Aufstellen und den Betrieb (Operating) von diversen Automaten zur betrieblichen Verpflegung, wie etwa Kaffeeautomaten und Getränkeautomaten für Cola, Limo, Säfte und Mineralwasser, Automaten für Snacks und Süßwaren sowie Automaten für Sandwiches, frische Brötchen und Salate und sogar heiße Würstchen. 1882 erfolgt die Gründung des traditionellen Familienunternehmens Dhünn Automaten in Köln-Mülheim, das seinem Standort bis 2016 treu geblieben ist, um dann in Köln Ossendorf neue Räumlichkeiten zu beziehen. Mittlerweile ist der alt eingesessene Dienstleistungsbetrieb in der 4. Generation erfolgreich unterwegs und beliefert ein großes Einzugsgebiet rund um Köln mit Vending-Automaten aller Art. Im Kölner Umland bedienen wir unsere Kunden u.A. auch in Mechernich, Siegburg, Würselen, Monschau, Rötgen, Kreuzau, Langerwehe, Niederzier, Nideggen, Hürtgenwald, Heimbach-Eifel, Merzenich, Titz, Linnich, Aldenhoven, Inden, Bäsweiler, Heinsberg, Waldfeucht, Übach-Palenberg, Gangelt, Selfkant, Rösrath, Waldbröl, Windeck, Reichshof, Nümbrecht, Friesenhagen, Wiehl, Bergneustadt, Marienheide, Engelskirchen, Solingen, Leverkusen, Kerpen, Bonn, Düren, Geilenkirchen, Morsbach, Herzogenrath, Bergisch-Gladbach, Bergheim, Sankt-Augustin, Erftstadt, Altenberg, Overath, Simmerath, Rommerskirchen, Vettweiss, Ahrweiler, Eschweiler, Hennef, Much, Neuenahr, Rheinbach, Stolberg, Troisdorf, Alsdorf, Euskirchen, Hürth, Brühl, Dormagen, Zülpich, Lindlar, Bedburg, Overrath, Remscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen, Wipperfürth, Burscheid, Odenthal, Kürten, Bad-Honnef, Altenahr, Bad-Münstereifel, Weilerswist, Langenfeld, Neuss, Hilden, Garzweiler, Horrem, Wiesdorf, Opladen, Düsseldorf, Bornheim, Königswinter, Seelscheidt, Bensberg, Eitorf, Swisttal, Frechen, Gummersbach, Rheindorf, Monheim, Grevenbroich, Lohmar, Elsdorf, Aachen, Jülich, Remagen und Nörvenich. Bei der Befüllung, bietet die DHÜNN Automaten GmbH Ihren Kunden eine breite sorgfältig ausgewählte Produktpalette von höchster Qualität. Süßwaren von führenden Herstellern wie Mars (Mars, Snickers, Balisto (z.B. in dn Geschmacksrichtungen Balisto Korn Mix Schokoriegel, Balisto Erdbeer-Joghurt Mix Schokoriegel, Balisto Müsli Mix Schokoriegel, Maltesers Schokoriegel, Balisto Joghurt Beeren Mix Schokoriegel), Bounty, Twix), Nestle (Kit Kat, Lion, Kit Kat Chunky, Nuts, Caramac), Bahlsen (Kekse, Brandt, Pick Up, Ohne Gleichen), Alfred Ritter (Ritter Sport), Intersnack (Ringli, Chips), Wrigleys oder Haribo. Kaltgetränke der Marktführer Coca Cola und Pepsi, sowie Sinalco. Füllprodukte im Heißgetränkesektor (Kakao & Kaffeeautomaten) von führenden europäische Markenhersteller wie Nestle, Jacobs, Westhoff, Eurogran und Polar Cup Das Unternehmen Dhünn Automaten GmbH beschäftigt etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Aussendienst, im technischen Service sowie in der Verwaltung. Die Firma Dhünn setzt hierbei auf Getränkeautomatenhersteller und Warenautomaten Hersteller wie etwa Gerhardt, Necta & Wittenborg, Rheavendors, Sielaff und Sandenvendo. KONTAKT Dhünn Automaten GmbH

Heinrich-Rohlmann-Straße 2b

50829 Köln Tel: 0221-617631

Fax: 0221-628634 Email: service(at)dhuenn.de

Web: https://www.dhuenn.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dhünn Automaten GmbH

Frau Denise Heidgen

Heinrich-Rohlmann-Straße 2b

50829 Köln

Deutschland fon ..: 0221-617631

fax ..: 0221-628634

web ..: https://www.dhuenn.com

email : service@dhuenn.de Pressekontakt: da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten