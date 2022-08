Startseite Schrottankauf in Essen: Direkt vor Ort, sofort Bargeld Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Mi, 2022-08-31 22:39. Bei Ihnen häuft sich schon über längere Zeit Schrott an, den Sie loswerden wollen ohne dass zu viel Aufwand entsteht? Nehmen Sie jetzt unseren Schrottankauf im Raum Essen in Anspruch, um nicht nur möglichst bequem Ihren Schrott loszuwerden und Platz zu schaffen, sondern auch noch fair für die Metalle bezahlt zu werden! Grundsätzlich ist Schrott beziehungsweise Altmetall ein Wertstoff, der in gewöhnlichen Gegenständen vorkommen kann. Er kann sich aus diversen Metallen zusammensetzen, die für Rycycling lukrativ sind und daher einen eigenen Markt bilden. Im Rahmen unserer Schrottentsorgung bieten wir als mobiler Schrotthändler Ihnen an, Ihren Schrott zu kaufen und bei Ihnen zuhause abzuholen. https://schrottabholung.org/schrottankauf-essen/ Im Zuge der Abholung, die wir in Essen und Umgebung anbieten, kümmert sich unser kompetentes Team um alle Komplikationen die auftreten können. Damit sind eventuelle Demontagen, das Verladen unhandlicher, schwerer Schrottgegenstände, oder das nötige Ausschlachten von Kraftfahrzeugen gemeint. Hinsichtlich des KFZ-Schrottes wie Roller, Autokarossen oder Busse kommt jedoch auch ein direkter Abtransport in Frage. Sollten Sie sich für einen Schrottankauf mit inklusiver Schrottabholung interessieren, würden wir in einem unverbindlichen Beratungsgespräch klären, welche Schrottarten und Gegenstände in Frage kommen, damit unser Team optimal vorbereitet anreisen kann. Außerdem lassen sich auf dieser Basis von uns erste Preisvorschläge für den abzuholenden Schrott machen. Die Preise für den Schrottankauf setzen sich dabei stets nach Menge des Schrotts, Schrottart, Reinheitsgehalt des Schrotts und tagesaktuellen Preisen der entsprechenden Metalle zusammen. Dabei kommen für einen Ankauf alle voran folgende Schrottarten in Frage: Altmetall

Elektroschrott

Buntmetalle

KFZ-Schrott

Aber auch Mischschrott und reine Metalle kommen für einen Schrottankauf in Frage! Nachhaltigkeit unserer Schrottentsorgung im Raum Essen Da wir bei der Schrottentsorgung sehr um Nachhaltigkeit bemüht sind, arbeiten wir mit lokalen Wertstoffhöfen in Essen zusammen, um weite Fahrtwege zu vermeiden und den Recyclingprozess zu beschleunigen. Der Schutz der Umwelt liegt uns dabei sehr am Herzen, weshalb wir mit Experten in Sachen Recycling zusammenarbeiten, die sich insbesondere mit der Entsorgung von Schwermetallen wie Blei und Quecksilber auskennen, da diese Stoff bei falscher Entsorgung ein Gefahr für die Natur darstellen können. Auf Wunsch stellen wir Ihnen natürlich einen Nachweis für die richtige Entsorgung Ihres Schrottes aus! Pressekontaktdaten: Schrottabholung.org Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org Über Schrottabholung.org Homepage

