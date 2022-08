Startseite viessmann.at - Viessmann Österreich hat die Wärmepumpen-Heizungen der Zukunft Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2022-08-29 20:01. Nach wie vor gibt es in Österreich unterschiedlichste Heizungssysteme wie zum Beispiel Holzvergaserheizungen, Pelletheizungen, Hackschnitzelheizungen, Gasheizungen oder klassische Öl-Heizungen. Die Energiewende vollzieht sich nur langsam. Eines ist jedoch sicher: Gas, Kohle und Öl werden Stück für Stück aus unseren Haushalten verschwinden. Wind, Sonne und Wasser werden fossile Energieträger langfristig ersetzen. Erneuerbaren Energien (Windkraft, Wasserkraft und Sonnenenergie) gehört die Energiezukunft, da durch diese klimaschädliche CO2-Emissionen deutlich reduziert werden können. Egal, ob Neubau-Projekt, Haus-Modernisierung oder Altbau-Sanierung - als renommierter und innovativer Technologieführer bietet Viessmann Österreich die zur Energiewende passenden Heizsysteme in Form von energieeffizienten, wartungsarmen und leistungsstarken Wärmepumpen-Heizungssystemen, mit denen man gleichzeitig Heizen, Kühlen und Warmwasser bereiten kann. Weiterführende Gesamtinformationen zu den energieeffizienten Wärmepumpen-Heizungen von Viessmann Österreich finden sich ab sofort auch auf: www.viessmann.at Viessmann Österreich

