Endlich wieder scharf sehen dank führender Schweizer Augenlasertechnik von Schwind

Führende Spezialisten fürs Augen lasern und minimal-invasive Lentikelextraktion (SmartSight) gesucht? - Der renommierte Wiener Augenlaser-Spezialist Dr. Victor Derhartunian FEBO verfügt über jahrelange Praxiserfahrung, wenn es um das Femto-Lasik und minimal-invasive Lentikelextraktion geht. Gemeinsam mit seinem Partner dem bekannten Linzer Augenarzt Dr. Paul Jirak FEBO, sorgt er dafür, dass Fehlsichtigkeiten jeglicher Art professionell behoben werden. Egal, ob Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung - Dr. Victor Derhartunian FEBO und Dr. Paul Jirak FEBO wissen, welche Behandlungsmethode die jeweils Richtige ist. Auch in Zürich in der Schweiz betreibt Eyelaser ein modernes Augenlaser-Zentrum für Augen lasern lassen. Generell stehen Wien, Linz und Zürich als Behandlungsstandorte zur Verfügung. Man muss also fürs Augenlasern keinesfalls nach Bratislava fahren, man kann sich auch in Wien mit der Hilfe von modernster Augenlaser-Technologie von Schwind einer professionellen Augenlaser-OP unterziehen.

Eyelaser.at

Victor Derhartunian

Opernring 1

1010 Wien

Österreich

E-Mail: info@eyelaser.at

Homepage: https://www.eyelaser.at/

Telefon: 0 50 236

Pressekontakt

