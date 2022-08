Startseite Immer wieder mal was Neues! Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-08-27 14:36. Im Sortiment des Offroad Shop von "Offroad Manni" rockt es: Die neuen Produkte sind da und lassen Offroadherzen höher schlagen. Stammgäste von Manfred Gfrerers Offroad Shop freuen sich: Das Sortiment wurde kürzlich erweitert und nun gibt es eine große Auswahl an Lithium LiFePo4 Batterien sowie das gesamte Zubehör. Diese Batterien der neuen Generation bieten die Möglichkeit, die Blei-, AGM- oder Gelbatterie eines EURO 6 Autos ohne Probleme gegen eine LiFePO4 Starterbatterie zu tauschen. Der Vorteil dieser Batterien liegt auf der Hand: LiFePO4-Batterien sind im Gegensatz zu AGM-Batterien hochstromfähig. Dadurch kann die Lichtmaschine des Fahrzeuges die Batterie in kürzerer Zeit mit höherem Strom aufladen. Außerdem sind die Batterien sehr leicht, die Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichen 120Ah Blei- Gel- oder AGM-Batterien beträgt bis zu 75%. Zudem kann sich die Lebensdauer der LiFeP04 Powerzellen sehen lassen: Mit etwa 100.000 Starts ist sie 4- bis 5-mal höher als bei gängigen Blei-, Gel- oder AGM-Batterien. Neben diesem enormen Vorteil gelten die neuen Batterien als umweltschonend, sie enthalten kein Blei und keine Säure und sind recyclebar. Im Offroad Shop gibt es die Lithium LiFePo4 Batterien sowohl als Starterbatterien wie auch als Versorgerbatterien für Wohnmobile, zudem gibt es die passenden Ladegeräte sowie alle Kleinteile rund ums Thema Batterien. Überzeugte Offroader wissen, warum Sie den Offroad Shop lieben: Weil es dort alles aus einer Hand gibt! Und hier geht es auch gleich zum Offroad Shop: www.offroadmanni.eu . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Offroad Manni e.K.

Sie brauchen keine Straßen - wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne - diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium. Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten.

